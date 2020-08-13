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Мигранты во время экзаменационного тестирования

Как планируется организовать обучение узбекских мигрантов в РФ — постановление

© Sputnik / Александр Поготов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200813/14764723/Kak-planiruetsya-organizovat-obuchenie-uzbekskikh-migrantov-v-RF--postanovlenie.html

Граждане республики в нерабочее время смогут осваивать русский язык и востребованные профессии, что позволит им стать конкурентоспособными и получать соответствующую зарплату.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь образовательные учреждения в России для обучения соотечественников, работающих в РФ, русскому языку и профессиональным навыкам, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовало информагентство УзА.

Ранее директор Агентства по вопросам внешней трудовой миграции республики Мухаммадзокир Маматханов заявлял, что узбекская сторона намерена открыть в России пять учебных центров для соотечественников, работающих в РФ, чтобы они стали конкурентоспособными и могли получать соответствующую зарплату.

"В трехмесячный срок провести переговоры с государственными и негосударственными образовательными учреждениями и центрами, расположенными в городах Российской Федерации с большой концентрацией граждан Республики Узбекистан", — говорится в тексте документа.

В частности, речь идет о мигрантах, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

В соответствии с документом, с указанными центрами планируется заключить соглашения по организации обучения в нерабочее время граждан Узбекистана русскому языку и востребованным профессиям.

Глава государства также поручил профильным ведомствам привлечь к сотрудничеству в данной сфере Российский университет дружбы народов и союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

Расходы на обучение планируется возмещать за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.

Теги:
Узбекистан, постановление, Россия, Обучение, трудовые мигранты, Мигранты



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