Трудовые мигранты получат кредиты до 10 млн сумов на транспортные расходы

Будут выделяться кредитные ресурсы для открытия бизнеса с частичной компенсацией стоимости страхового полиса по кредитному обеспечению. До конца года из Фонда содействия занятости на эти цели будет направлено 25 миллиардов сумов, на кредиты – 100 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев впервые обсудил с ответственными лицами вопрос создания достойных условий для трудящихся за рубежом граждан, сообщает пресс-служба президента.

Ежегодно на рынок труда Узбекистана выходят 600-700 тысяч человек. В результате принимаемых мер по развитию отраслей экономики и регионов в год создается до 500 тысяч рабочих мест. Следовательно, занятость почти 200 тысяч человек приходится обеспечивать за счет внешней трудовой миграции.

На совещании обсуждены вопросы социальной, правовой, материальной и культурной поддержки наших сограждан, трудящихся за рубежом.

Президент поручил оказать содействие вернувшимся из-за границы соотечественникам в трудоустройстве с учетом их профессии, квалификации и планов на будущее.

Подчеркнута важность расширения взаимодействия с крупными работодателями, чтобы узбекистанцы за рубежом могли трудиться в достойных условиях. Для этого, прежде всего, необходимо готовить квалифицированных и владеющих языком специалистов в соответствии с требованиями этих предприятий.

В связи с этим планируется внедрить новую систему. Полномочия территориальных филиалов Агентства по внешней трудовой миграции будут расширены с предоставлением им права заключать прямые договоры с зарубежными работодателями, вести переговоры с миграционными службами. Руководитель филиала будет считаться помощником хокима области.

Ответственным лицам даны указания по проведению переговоров с крупными работодателями в иностранных государствах, увеличению числа востребованных специалистов, а также выделению трудовым мигрантам низкопроцентных кредитов в размере до 10 миллионов сумов на дорожные затраты, расходы, связанные с получением патента и страховки.

Рассмотрены вопросы повышения квалификации граждан, желающих работать за рубежом, создания для этого центров профессионального обучения, организации курсов и моноцентров. Отмечалась важность адаптации учебных программ этих учреждений и осваиваемых компетенций к запросам зарубежных работодателей.

Глава государства дал указание привлечь на страхование жизни и здоровья трудовых мигрантов средства из Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.

Поручено упростить связанные с выездом процедуры, открыть представительства Агентства по внешней трудовой миграции в городах с большим количеством наших соотечественников. Поставлена задача усилить правовую защиту граждан за рубежом, создать для этой цели онлайн-платформу и колл-центр, привлечь квалифицированных адвокатов.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что посольства нашей страны должны укреплять связи с диаспорами соотечественников за рубежом. Высказаны предложения отметить заслуги и наградить государственными наградами лиц, которые из патриотических и благородных чувств помогают узбекистанцам за рубежом.

Отмечено, что культура является важным связующим звеном между трудящимися за рубежом и Родиной, дано указание проводить больше культурных мероприятий для них.

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Министерству по поддержке семьи и махалли поручено совместно с хокимиятами регулярно навещать семьи граждан, уехавших работать за границу, справляться о здоровье их родителей, учебе детей, содействовать в решении проблем.

Подчеркнута необходимость поддержки предпринимательских инициатив граждан, вернувшихся из-за рубежа после трудовой деятельности или обучения. Будет оказываться содействие в регистрации, предоставлении субсидий по аренде на срок до 3 месяцев.

Кроме того, будут выделяться кредитные ресурсы для открытия бизнеса с частичной компенсацией стоимости страхового полиса по кредитному обеспечению. До конца года из Фонда содействия занятости на эти цели будет направлено 25 миллиардов сумов, на кредиты – 100 миллиардов сумов.

Мирзиёев дал указание разработать отдельную программу по организованной миграции, предусматривающую внедрение системы экономической, финансовой и организационно-правовой помощи. Программа охватит такие вопросы, как профессиональная и языковая подготовка, формирование навыков работы за рубежом, дорожные расходы, получение патента, страховки, пенсионного обеспечения и кредитов.

Будут определены меры по созданию достойных условий соотечественникам по линии межправительственных комиссий, механизмы их кредитования через зарубежные банки.