В России разработают платформу учета мигрантов

Иностранцы смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к которому будет открыт даже с территории другой страны.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Минкомсвязь России разработает платформу учета и оповещения мигрантов, в рамках которой будет создана единая база данных иностранных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".

"В рамках платформы, предположительно, создадут единую базу данных иностранных граждан, а ведомства смогут обмениваться сведениями для предоставления мигрантам электронных госуслуг. Иностранцы смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к которому будет открыт даже с территории другой страны", - говорится в сообщении.

Ранее разработкой платформы занималось МВД, Минкомсвязи поручили ее создание, так как она должна быть интегрирована с порталом госуслуг, за разработку которого отвечает "Ростелеком".

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Напомним, в настоящий момент на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,5 миллиона - в РФ.