В Узбекистане договорились о трудоустройстве мигрантов в РФ

Была достигнута договоренность о совместной выработке механизмов организованного отбора и профессиональной подготовки кадров из числа узбекских граждан, проживающих в РФ.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Власти Узбекистана договорились с руководством группы "Сибур" и холдингом НИПИГАЗ о трудоустройстве граждан республики на строительстве объектов компаний в России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в рамках визита в Москву обсудил с генеральным директором ООО "Сибур" Михаилом Карисаловым и председателем совета директоров НИПИГАЗ Борисом Лимом вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции.

"Была достигнута договоренность о совместной выработке механизмов организованного отбора и профессиональной подготовки кадров из числа узбекских граждан, проживающих в Российской Федерации, а также их дальнейшего трудоустройства в рамках реализуемых российскими компаниями промышленных и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Руководители российских компаний также готовы оказать содействие в поиске новых строительных и промышленных предприятий РФ для трудоустройства граждан Узбекистана, добавили в ведомстве.

Напомним, Шавкат Мирзиёев ранее обсудил с ответственными лицами вопрос создания достойных условий для трудящихся за рубежом граждан.

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Ответственным лицам были даны указания по проведению переговоров с крупными работодателями в иностранных государствах, увеличению числа востребованных специалистов, а также выделению трудовым мигрантам низкопроцентных кредитов в размере до 10 миллионов сумов на дорожные затраты, расходы, связанные с получением патента и страховки.