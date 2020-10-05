Узбекистанцы в РФ получат дополнительную поддержку культурных центров

Требуют внимания вопросы защиты прав и свобод узбекистанцев за рубежом, поддержки продвижения, изучения и популяризации богатого культурного, научного и духовного наследия узбекского народа, отмечали на прошедшей встрече.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. О том, чем занимаются узбекистанцы в РФ, как живут и чем интересуются, говорили на встрече в Центре народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Онлайн-диалог организовали при содействии фонда "Эл-юрт умиди".

Пресс-служба Центра народной дипломатии Шанхайская организация сотрудничества в Узбекистане Онлайн-диалог “Роль соотечественников в развитии сотрудничества между Узбекистаном и Россией"

В мероприятии приняли участие представители ряда министерств и организаций Узбекистана, а также руководители узбекских национально-культурных центров и общественных организаций соотечественников в российских городах: Астрахань, Владивосток, Екатеринбург, Омск, Оренбург, Ростова-на-Дону, Хабаровск, Казань и Челябинск.

Представители узбекских национально-культурных центров отмечали, что, несмотря на ощутимые достижения, все же имеется ряд проблем в вопросах взаимодействия с соотечественниками, а также задействования их потенциала в реализации этих реформ. Говорили о трудностях и нерешенных вопросах в сохранении и продвижении узбекского языка, культуры, национальных ценностей за рубежом.

В связи с этим участники отметили, что эффективное использование потенциала узбекских национально-культурных центров за рубежом, их поддержка - одна из актуальных задач.

Стороны обменялись мнениями о деятельности граждан Узбекистана, проживающих в РФ, в культурно-гуманитарной сфере, а также об их образе жизни.

Что будет сделано для обучения узбекских мигрантов русскому языку — эксперт >>

Подробно обсуждались вопросы защиты прав и свобод узбекистанцев за рубежом, поддержки продвижения, изучения и популяризации богатого культурного, научного и духовного наследия узбекского народа.

Были также затронуты проблемы возвращения соотечественников на родину, которые остаются актуальными в связи с карантинными ограничениями.