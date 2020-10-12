Из российского города Волжский в Ташкент назначены дополнительные поезда

Для оформления билетов пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана с территории Российской Федерации назначены дополнительные рейсы поезда №483/484 сообщением Волжский – Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. Он будет отправляться со станции "Волжский" 11, 12, 15, 18, 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября в 21.57.

Продажа билетов открыта.

Для оформления билетов пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство. Кроме того, оформить билеты на поезд возможно на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

"Состав каждого поезда из 20 вагонов рассчитан на перевозку 938 пассажиров. По территории Российской Федерации поезда проследуют без дополнительных остановок", - говорится в сообщении.

Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительством РФ и Узбекистана.

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Несколько тысяч мигрантов собрались в Волжском из-за распространившейся информации о предстоящей отправке в Ташкент. По словам главы Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтия Альбира Крганова, в Волжском скопилось около двух тысяч человек и они продолжают прибывать.

Власти области поставили палатки, но всем не хватает. Поэтому Центральное духовное управление мусульман Волгоградской области, которое действует в составе ДСМР, разместило людей в строящейся мечети, а также помогло с координацией их отправки на родину.