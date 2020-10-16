В РФ предложили заменить трудовых мигрантов приговоренными к исправительным работам

По словам сенатора, при наличии достаточного количества неохваченных трудовых ресурсов в системе исполнения наказаний необходимо рассмотреть вопрос об установлении квоты на привлечение мигрантов.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить квоты на трудовых мигрантов и вместо этого предоставить рабочие места осужденным, направленным на принудительные работы, сообщает РИА Новости.

Обращение сенатор направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

"Принудительные работы могут использоваться более широко, чем в настоящее время. Заявлений на такие работы значительно больше, чем возможности исправительных центров. При этом лица, которым назначены такие работы, могут заменить трудовых мигрантов, которые прибывают в РФ по квотам", - говорится в документе.

По словам сенатора, при наличии достаточного количества неохваченных трудовых ресурсов в системе исполнения наказаний необходимо рассмотреть вопрос об установлении квоты на привлечение мигрантов, исходя из количества лиц, которым назначены принудительные работы, а также исходя из правила, что необходимо обеспечить всех указанных лиц в регионе трудовой функцией.

"Уменьшается количество проблемных мигрантов, которые нарушают закон, а как следствие, уменьшается количество проблем, связанных с выдворением их за пределы РФ. Кроме того, заработная плата лиц, которым назначены принудительные работы, будет в ряде случаев ниже, чем у трудовых мигрантов", - подчеркнул он.

Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана >>

Указанные предложения актуальны и для системы исполнения наказаний, так как способствуют социализации осужденного и позволяют погашать исковые требования и расходы на содержание, полагает Кутепов.

"Гуманизации уголовного законодательства невозможно достичь в полной мере без создания условий для исполнения наказаний, в том числе и в виде принудительных работ. Такие последовательные шаги необходимо предпринять как со стороны органов власти субъектов РФ, так и путем вовлечения бизнеса в деятельность ФСИН России с целью обеспечения трудовой адаптации, социализации и загрузки мощностей ФСИН России и ее трудовых ресурсов. Это касается и сферы принудительных работ", - говорится в обращении.

Кроме того, необходимы меры стимулирования для тех коммерческих предприятий, которые будут брать на работу лиц, которым назначены принудительные работы, а также лиц, отбывающих наказание, последнее возможно при размещении производства на территории учреждений ФСИН России.

Сенатор также отметил, что положительный опыт взаимодействия бизнеса и ФСИН России есть в ряде регионов, но он держится исключительно на воле коммерсантов.

"Необходимо рассмотреть такие меры стимулирования, как льгота по уплате страховых взносов и налогов, а также возможность выступать для ФСИН России единственным поставщиком, если товары произведены при использовании труда осужденных", - полагает он.

Россия: трудовые мигранты тоже "свои" >>

Кутепов также подчеркнул, что возможности исправительных центров фактически исчерпаны, и нужны новые возможности для трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ.