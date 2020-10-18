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Мэр: в Москве - недостаток рабочих из-за снижения числа мигрантов

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201018/15206740/Mer-Moskva-oschutila-snizhenie-chisla-migrantov---eto-privelo-k-nedostatku-rabochikh.html

По словам Сергея Собянина, есть проблема с тем, что в Москве стало намного меньше мигрантов. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Снижение примерно на 40% числа мигрантов в Москве повлияло на занятость в городских службах, в частности на временных работах по уборке города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

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Он отметил, что городские службы усиленно работали, чтобы успеть подготовить Москву к отопительному сезону, и это, по его словам, удалось.

"Есть проблема с тем, что в Москве намного меньше стало мигрантов - процентов на 40, по отдельным оценкам. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд: лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом он добавил, что эта задача решается путем механизации и привлечения людей людей из регионов.

Несколько дней назад глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить квоты на трудовых мигрантов и вместо этого предоставить рабочие места осужденным, направленным на принудительные работы.

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Обращение сенатор направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам сенатора, при наличии достаточного количества неохваченных трудовых ресурсов в системе исполнения наказаний необходимо рассмотреть вопрос об установлении квоты на привлечение мигрантов, исходя из количества лиц, которым назначены принудительные работы, а также исходя из правила, что необходимо обеспечить всех указанных лиц в регионе трудовой функцией.

Теги:
Сергей Собянин, рабочие места, трудовые мигранты, Мигранты, Москва



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