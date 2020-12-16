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Вдвое меньше: число мигрантов в России снизилось до 6 млн — МВД РФ

© Sputnik / Максим Блинов
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Также в силовом госоргане подчеркнули, что разрешением на временное проживание или видом на жительство в Российской Федерации обладают около одного миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Мигрантов в России стало почти в два раза меньше, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел Российской Федерации.

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По данным министерства, численность мигрантов в РФ на сегодняшний день составляет примерно 6 миллионов человек, хотя прежде эта цифра ежегодно варьировалась в промежутке от 9 до 11 миллионов.

"В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)", - сообщают в МВД России.

Также в силовом госоргане подчеркнули, что разрешением на временное проживание или видом на жительство в РФ обладают около 1 миллиона человек.

Экс-замдиректора ФМС РФ, специалист по миграционному законодательству Вячеслав Поставнин, архивное фото
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Напомним: в начале декабря президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) направил официальное письмо председателю правительства, в котором просил премьера разрешить трудовым мигрантам въезд в страну и передать полномочия региональным властям. По словам главы ТПП, в настоящее время компании, привлекающие иностранную рабочую силу, испытывают значительный дефицит кадров, в том числе из стран СНГ.

Ранее председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов предложил открыть для мигрантов доступ к порталу госуслуг и ввести ID-карты, что позволило бы избежать коррупционных схем регистрации. Как заявил представитель духовенства, они не знают своих прав в трудовом законодательстве, и даже если их договор с работодателем оформлен официально, иностранные рабочие не знакомы с "алгоритмом действий в случае невыплаты положенной заработной платы".

Теги:
статистика, МВД России, Россия, миграция, трудовые мигранты



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