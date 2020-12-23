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Из-за оттока трудовых мигрантов ряд объектов не введут в строй вовремя

© Sputnik / Евгений Биятов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
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Сегодня ряд объектов под угрозой невыполнения сроков взятых обязательств по причине нехватки рабочей силы, говорят эксперты. Объем жилья на стадии раннего строительства снизился на 30%.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В 2020 году в разных регионах России рабочая сила сократилась в среднем на 20-50 процентов - эти данные приводит издание "Известия" со ссылкой на МВД РФ.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Максимальный отток трудовых мигрантов зафиксирован в сфере услуг (33,5%), ЖКХ (25,8%) и строительстве (22,2%). 

По состоянию на начало ноября этого года, в России работало около 1,88 миллиона иностранцев по сравнению с 2,35 миллиона в прошлом году.

Сегодня ряд объектов под угрозой невыполнения сроков взятых обязательств по причине нехватки рабочей силы, говорят эксперты. Объем жилья на стадии раннего строительства снизился на 30%.

Отсутствие трудовых мигрантов является проблемой, особенно на строительных площадках в Дальневосточном, Приволжском и Уральском федеральных округах.

Ранее в мэрии Москвы предложили отменить двухнедельный карантин и упростить въезд для трудовых мигрантов. Обязательную самоизоляцию возможно заменят на ПЦР-тест, который необходимо будет сдать в течение трех дней после прибытия в страну.

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При этом работодатель должен обеспечить изоляцию работника на период до получения результатов теста, а в случае положительного результата на COVID-19 - до полного излечения.

Теги:
Узбекистан, Россия, Строительство, трудовые мигранты, Мигранты



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