Как проходит работа по легализации узбекских мигрантов в РФ

За последнее время 50,7 тысяч граждан Узбекистана оформили документы, получили патенты и были исключены из числа нелегалов.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Несмотря на пандемию, на данный момент ведется большая работа по легализации трудовых мигрантов из Узбекистана в России, сообщает корреспондент Sputnik.

На встрече министра занятости и трудовых отношений с журналистами, посвященной итогам года, заместитель министра Эркин Мухитдинов сообщил, что в настоящее время в России около 490 тысяч граждан страны числятся нелегалами.

Почти 200 узбекистанцев отправились на работу в Благовещенск >>

По словам Мухитдинова, за последнее время 50,7 тысяч граждан Узбекистана оформили документы, получили патенты и были исключены из числа нелегалов. Этому способствовала разъяснительная работа, которую проводили посольство и консульства страны в России. Гражданам разъяснили, что порядок пребывания в России продлен, а те, кто остается нелегально, могут легализовать свое пребывание.

"По данным, которые приводит МВД России, около 490 тысяч наших граждан до сих пор в числе нелегалов. Мы также должны легализовать их. Мы работаем над этим. Теперь мы делаем что-то другое. Берем список 490 тысяч. Мы будем работать здесь", - сказал заместитель министра.

Он отметил, что найдут их адреса и поедут в районы, области, где проживают их родственники. Их родителям объяснят, что их дети могут легализовать свое пребывание в России. Затем им говорят, куда идти и адреса. Таким образом, граждане Узбекистана, находящиеся в России нелегально, могут быть легализоваться.

Плата за наем иностранцев на стройках ДФО приведет к оттоку мигрантов - эксперт >>

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина о положении иностранных граждан их срок пребывания продлен до 15 июня 2021 года. До 15 июня нелегальные мигранты могут легализоваться. Для этого нужно обратиться в отдел по миграции, оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, пройти дактилоскопию и встать на миграционный учет.