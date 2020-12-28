23:21 28 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка

Как проходит работа по легализации узбекских мигрантов в РФ

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
Получить короткую ссылку
20201
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/11/14998879.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201228/15694781/Kak-prokhodit-rabota-po-legalizatsii-uzbekskikh-migrantov-v-RF.html

За последнее время 50,7 тысяч граждан Узбекистана оформили документы, получили патенты и были исключены из числа нелегалов.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Несмотря на пандемию, на данный момент ведется большая работа по легализации трудовых мигрантов из Узбекистана в России, сообщает корреспондент Sputnik.

На встрече министра занятости и трудовых отношений с журналистами, посвященной итогам года, заместитель министра Эркин Мухитдинов сообщил, что в настоящее время в России около 490 тысяч граждан страны числятся нелегалами.

Почти 200 узбекистанцев отправились на работу в Благовещенск >>

По словам Мухитдинова, за последнее время 50,7 тысяч граждан Узбекистана оформили документы, получили патенты и были исключены из числа нелегалов. Этому способствовала разъяснительная работа, которую проводили посольство и консульства страны в России. Гражданам разъяснили, что порядок пребывания в России продлен, а те, кто остается нелегально, могут легализовать свое пребывание.

"По данным, которые приводит МВД России, около 490 тысяч наших граждан до сих пор в числе нелегалов. Мы также должны легализовать их. Мы работаем над этим. Теперь мы делаем что-то другое. Берем список 490 тысяч. Мы будем работать здесь", - сказал заместитель министра.

Он отметил, что найдут их адреса и поедут в районы, области, где проживают их родственники. Их родителям объяснят, что их дети могут легализовать свое пребывание в России. Затем им говорят, куда идти и адреса. Таким образом, граждане Узбекистана, находящиеся в России нелегально, могут быть легализоваться.

Плата за наем иностранцев на стройках ДФО приведет к оттоку мигрантов - эксперт >>

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина о положении иностранных граждан их срок пребывания продлен до 15 июня 2021 года. До 15 июня нелегальные мигранты могут легализоваться. Для этого нужно обратиться в отдел по миграции, оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, пройти дактилоскопию и встать на миграционный учет.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, трудовые мигранты, иммигранты, иммиграция, миграция, Мигранты, мигрант



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сергелийская линия Ташкентского метрополитена
В Сергели на метро: поезда, пассажиры, парки и велостоянки
В России спортивный святой отец установил мировой рекорд — видео
Как стать самозанятым в Узбекистане - инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться