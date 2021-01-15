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Федерация мигрантов РФ помогла узбекистанцу, которому не платили зарплату

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210115/15794826/Federatsiya-migrantov-RF-pomogla-uzbekistantsu-kotoromu-ne-platili-zarplatu.html

Представители региональных отделений Федерации мигрантов России ежемесячно проводят бесплатные встречи с иностранцами, оказавшимися в сложной ситуации.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Региональное отделение Федерации мигрантов России по Калининградской области помогло гражданину Узбекистана, которому работодатель три месяца не платил зарплату. Об этом рассказали в пресс-службе ФМС РФ.

"Во время декабрьского "Часа мигранта" в Калининградское отделение обратился гражданин Узбекистана Исмат Алишерович Мирзаев. Он женился на гражданке РФ и хотел получить консультацию по вопросу оформления вида на жительство (ВНЖ). Кроме того, работодатель Исмата Алишеровича не платит ему зарплату уже три месяца, и сотрудники Калининградского представительства ФМР помогли мигранту решить эту проблему", — говорится в публикации.

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Также в отделение обратилась уроженка Узбекистана Назима Каюмова, документы которой были просрочены, а миграционная карта потеряна.

"Представители Федерации мигрантов России оперативно приступили к решению данной проблемы", — отметили в пресс-службе.

Ранее в Федерации мигрантов России рассказали, что Рязанское региональное отделение ФМР оказало помощь гражданину Узбекистана Шухрату Хабибуллаеву, который с 2019 года жил в РФ без регистрации.

Теги:
помощь, трудовые мигранты, Мигранты, Калининградская область, Федерация мигрантов России



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