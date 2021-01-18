МИД предупредил об ответственности за фиктивные справки для выезда за рубеж

Встречаются случаи когда узбекистанцы используют поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус для выезда за границу.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В сети появилась информация о том, что некоторые граждане Узбекистана по прибытии в международные аэропорты иностранных государств предъявляют фиктивные справки о болезни для беспрепятственного выезда за рубеж на лечение, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Встречаются также случаи, отметили в ведомстве, когда узбекистанцы используют поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус.

Это обстоятельство является основанием для недопущения сограждан на территорию иностранного государства. Фиктивные документы затрудняют процесс оказания соотечественникам консульско-правовой помощи дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Узбекистана.

Консульско-правовой департамент МИД просит граждан Узбекистана, планирующих посетить иностранные государства, не поддаваться на предложения сторонних лиц "помочь" в получении фиктивных медицинских справок и других документов.

Перед поездкой необходимо тщательно изучить принятые ограничительные меры и требования в зарубежной стране.

Ранее мы сообщали о том, что в Ташкенте задержан руководитель авиакассы "Хумо транс", который обманул несколько десятков человек, предлагая им поддельные справки для выезда в Россию в условиях пандемии.

Задержанный обманул 79 человек, взял с каждого по 1,2 тысячи долларов США, общая сумма составила 94,8 тысячи долларов США.