Авиакомпания UzAirways будет выполнять рейсы из Ташкента в Дели и обратно

С 7 февраля каждое воскресенье чартерный самолет UzAirways начнет выполнять рейсы в столицу Индии и обратно.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Национальная авиакомпания объявила о выполнении чартерных рейсов по маршруту Ташкент - Дели - Ташкент.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям с 7 февраля согласно расписанию:

HY 3421 Ташкент - Дели: вылет в 16.00, прибытие в 19.30;

HY 3422 Дели - Ташкент: вылет в 21.00, прибытие в 23.30.

Авиабилеты можно приобрести на сайте компании, в офисе Uzbekistan Airways sales или в офисах агентов. Цена полета в салоне экономкласса составляет 388,80 доллара США, в салоне бизнес-класса - 607,80 доллара США.

В прошлом году Uzbekistan Airways выполнила два чартера по маршруту Ташкент — Дели — Ташкент 13 и 27 декабря.

В "Росавиации" ранее сообщили, что авиакомпании РФ, имеющие соответствующие лицензии, получили допуски на регулярные рейсы в 12 стран, в том числе в Узбекистан.

Однако это не означает, что в ближайшее время будут возобновлены полеты по указанным в приказе международным маршрутам, подчеркнули в ведомстве. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при восстановлении авиасообщения с другими странами.