UzAirways в декабре выполнит два чартера из Ташкента в Дели

Билеты можно купить на сайте Uzbekistan Airways, а также в ближайших офисах продаж авиакомпании или у региональных агентов.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Uzbekistan Airways планирует выполнить два чартера по маршруту Ташкент — Дели — Ташкент 13 и 27 декабря, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолеты будут вылетать из столицы Узбекистана в 14.00, прибытие в Дели — в 17.30 (время местное). Обратные вылеты намечены на 19.00, прибытие в Ташкент — в 21.30 (время местное).

Билеты можно купить на сайте UzAirways, а также в ближайших офисах продаж авиакомпании или у региональных агентов.

В "Росавиации" ранее сообщили, что авиакомпании РФ, имеющие соответствующие лицензии, получили допуски на регулярные рейсы в 12 стран, в том числе в Узбекистан.

Однако это не означает, что в ближайшее время будут возобновлены полеты по указанным в приказе международным маршрутам, подчеркнули в ведомстве. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при восстановлении авиасообщения с другими странами.