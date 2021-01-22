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Рабочий на стройплощадке

Как налажен механизм точечного ввоза мигрантов на стройки в РФ

© Sputnik / Владимир Астапкович
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210122/15845388/Kak-nalazhen-mekhanizm-tochechnogo-vvoza-migrantov-na-stroyki-v-RF.html

Напомним, российские строительные компании проводят в Узбекистане активный организованный набор граждан республики для работы в Москве и Подмосковье.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Минстрой наладил механизм точечного ввоза мигрантов на стройки в российских городах, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ведомства Ирека Файзуллина.

По словам министра, процедура ручного управления ввоза иностранной рабочей силы уже работает.

"Для этого крупная компания обращается в Минстрой, представляющий регион, либо руководитель субъекта РФ. Есть уже созданная комиссия. По Узбекистану, Таджикистану, Казахстану и Турции эту процедуру мы уже наладили, люди ввозятся уже", - сказал министр.

В частности, по его словам, эта система уже налажена и на Дальнем Востоке. По словам Файзуллина, как только границы откроют, то появится новый механизм.

Напомним, российские строительные компании проводят в Узбекистане активный организованный набор граждан республики для работы в Москве и Подмосковье, до конца января планируется заключить договоры с почти 4 тысячами узбекистанцами.

В Узбекистане идет активный набор граждан на работу в Москве >>

Ранее стало известно, что в Москве наблюдается "серьезный дефицит" иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана.

Теги:
трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант, Строительство, строители, Россия, Россия



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