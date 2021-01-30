В Минэкономразвития озвучили количество мигрантов из Узбекистана

Почти половина тех, кто вынужден был вернуться домой из-за пандемии, были заняты в сфере строительства.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана обнародовало данные о количестве мигрантов, трудящихся за границей.

Известно, что из общего числа уезжающих - более 480 тысяч — женщины и свыше 990 тысяч — мужчины.

Из них в Российской Федерации трудятся работают 1 миллион 192 тысячи 800 человек (71%), в Казахстане — 209,3 тыс. (12%), в Южной Корее — 62, 3 тыс (4%), в Турции — 43,2 тыс (3%), в ОАЭ — 5200 граждан.

По данным ведомства, на сегодняшний день за рубежом работают 1 678 400 трудовых мигрантов из Узбекистана. Этот показатель меньше прошлогоднего более чем на 780 тысяч.

Почти половина тех, кто вынужден был вернуться домой из-за пандемии, были заняты в сфере строительства, 10% — в сфере торговли и услуг, столько же — в промышленности и т.д.

При этом более 70% вернувшихся из-за границы трудоустроены в Узбекистане.

В конце прошлого года в Минсельхоз РФ планировалось провести детальный анализ потребности субъектов в трудовых ресурсах, по результатам которого должны были быть выработаны и представлены в правительство РФ соответствующие предложения.

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Министерство указывает, что ряд представителей регионов и отраслевого сообщества, в частности Астраханской и Волгоградской области, Картофельного и Ягодного союзов, отметили, что для дальнейшего динамичного развития отрасли и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году необходимо привлечение иностранных рабочих.