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Корея исключила Узбекистан из списка эпидемически неблагополучных стран

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210203/15925772/Koreya-isklyuchila-Uzbekistan-iz-spiska-epidemicheski-neblagopoluchnykh-stran.html

Точные даты отправки граждан за границу пока не определены, но уже сейчас в Агентстве рекомендуют гражданам подготовить все необходимые документы, речь, в частности, о договорах, визовых подтверждениях и медицинских справках.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Республика Корея исключила Узбекистан из списка стран "красной зоны" с учетом того, что эпидемическая обстановка в стране стабилизировалась. В этой связи Агентство внешней трудовой миграции запустило переговорный процесс с соответствующими ведомствами Республики Корея. Цель дискуссий - согласование процедуры организованной отправки в эту страну тех узбекистанцев, у которых не истек срок действия визовых подтверждений.

Точные даты пока не определены, но уже сейчас в Агентстве рекомендуют гражданам подготовить все необходимые документы, речь, в частности, о договорах, визовых подтверждениях и медицинских справках.

Все новости о процессе организованной отправки граждан в Южную Корею будут опубликованы на официальных каналах Агентства внешней трудовой миграции.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Гражданам, не имеющим заграничного паспорта, необходимо незамедлительно начать оформление этого документа.

На днях Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана обнародовало данные о количестве мигрантов, трудящихся за границей.

Согласно данным, в Южной Корее сейчас трудятся 62,3 тысячи узбекистанцев. 

Теги:
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, трудовая миграция, миграция, Узбекистан, Южная Корея



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