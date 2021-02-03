Корея исключила Узбекистан из списка эпидемически неблагополучных стран

Точные даты отправки граждан за границу пока не определены, но уже сейчас в Агентстве рекомендуют гражданам подготовить все необходимые документы, речь, в частности, о договорах, визовых подтверждениях и медицинских справках.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Республика Корея исключила Узбекистан из списка стран "красной зоны" с учетом того, что эпидемическая обстановка в стране стабилизировалась. В этой связи Агентство внешней трудовой миграции запустило переговорный процесс с соответствующими ведомствами Республики Корея. Цель дискуссий - согласование процедуры организованной отправки в эту страну тех узбекистанцев, у которых не истек срок действия визовых подтверждений.

Точные даты пока не определены, но уже сейчас в Агентстве рекомендуют гражданам подготовить все необходимые документы, речь, в частности, о договорах, визовых подтверждениях и медицинских справках.

Все новости о процессе организованной отправки граждан в Южную Корею будут опубликованы на официальных каналах Агентства внешней трудовой миграции.

Гражданам, не имеющим заграничного паспорта, необходимо незамедлительно начать оформление этого документа.

На днях Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана обнародовало данные о количестве мигрантов, трудящихся за границей.

Согласно данным, в Южной Корее сейчас трудятся 62,3 тысячи узбекистанцев.