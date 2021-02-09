Мигрантам с патентом запретили трудоустройство в Якутии

В частности, был установлен запрет на работу иностранцев по 33 видам экономической деятельности в нескольких областях.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Иностранцам с патентом в Якутии запретили трудоустройство, сообщает пресс-служба правительства региона.

Такой указ издал глава Якутии Айсен Николаев.

"Большинство иностранных граждан, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия), составляют трудовые мигранты (76,9%). На 1 февраля их количество в республике составляет 15,3 тысячи человек, из них работающих по патентам - 1,3 тысячи человек", - приводятся слова председателя госкомитета по занятости населения республики Степана Москвитина.

В частности, был установлен запрет на работу иностранцев по 33 видам экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг, в области права, бухгалтерского учtта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.

В Якутии разработали мобильное приложение для мигрантов >>

Напомним, ранее в Якутии разработали мобильное приложение "Содружество" в помощь мигрантам.

Сервис на первом этапе поддерживает семь языков: русский, якутский, английский, китайский, узбекский, таджикский и кыргызский. В дальнейшем планируется перевод приложения на другие языки народов мира.

Наибольшую долю мигрантов в Якутии представляют кыргызстанцы, таджикистанцы и узбекистанцы. Большинство иностранцев, пребывающих на территории региона, составляют трудовые мигранты (76,8%).