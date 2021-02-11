Аграрный комплекс России нуждается в мигрантах - комментарий Минсельхоза РФ

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Министерство сельского хозяйства РФ официально обратилось в правительство с просьбой разрешить мигрантам пребывать в Россию на сезонные работы в поле. В ведомстве серьезно взволнованы тем, что для уборки урожая в этом году катастрофически не хватает рабочих рук. Местные на такую работу идти не готовы, да и соответствующими знаниями не обладают в достаточной мере.

После этого обращения вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поставила задачу перед Министерствами сельского хозяйства, труда и внутренних дел проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных работ в аграрной сфере.

Корреспондент Sputnik обратилась в Минсельхоз за разъяснением ситуации. В ведомстве отметили, что полностью контролируют реализацию мер, направленных на бесперебойное проведение сезонных полевых работ, включая вопросы обеспеченности трудовыми ресурсами. В 2020 году в условиях закрытия границ из-за пандемии за счет плотного взаимодействия с региональными властями и службами занятости был решен вопрос кадрового обеспечения отрасли. Это стало возможным в том числе благодаря перераспределению специалистов из других отраслей экономики, а также привлечению студентов аграрных вузов.

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Для максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году представители регионов и отраслевого сообщества отметили необходимость привлечения иностранных рабочих. По данным регионов, потребность в иностранной рабочей силе составляет порядка 38,2 тысячи человек, при этом 22,3 тысячи человек, или 58,4% приходится на Волгоградскую и Астраханскую области, что обусловлено традиционным производством овощной продукции с применением ручного труда. Ведомством проведен детальный анализ потребности субъектов в трудовых ресурсах, по результатам которого выработаны и представлены в правительство РФ и Минтруд России соответствующие предложения.

Месяц назад глава фонда "Миграция — XXI век" Вячеслав Поставнин в интервью радио Sputnik заявил, что мигранты из Узбекистана нужны в России не только на стройках.

По его словам, мигранты из Узбекистана сейчас как никогда востребованы в южных областях РФ, в частности, в тепличных хозяйствах.