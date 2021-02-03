Почему трудовым мигрантам необходим биометрический контроль — Крупнов

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, какую пользу может принести России введение биометрии и медосмотра для иностранцев, приезжающих на заработки.

Радио Крупнов: биометрия и медосмотр снизят число нелегальных мигрантов в России

Правительство России предложило обязать всех трудовых мигрантов, въезжающих в страну без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинский осмотр. Соответствующий законопроект Кабмин внес с Госдуму.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что предлагаемые изменения нужно вводить обязательно.

По его мнению, эти меры позволят повысить прозрачность трудовой миграции и снизить число нелегалов, пишет Sputnik Таджикистан.

"Как это будет делаться и каковы будут стандарты — скорее всего, определит российское правительство. Но, скорее всего, ответственность за сбор биометрических данных переложат на страну проживания (трудового мигранта)", — сказал Крупнов.

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