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Юрий Крупнов. Архивное фото

Почему трудовым мигрантам необходим биометрический контроль — Крупнов

© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Sputnik Узбекистан
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Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, какую пользу может принести России введение биометрии и медосмотра для иностранцев, приезжающих на заработки.

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Крупнов: биометрия и медосмотр снизят число нелегальных мигрантов в России

Правительство России предложило обязать всех трудовых мигрантов, въезжающих в страну без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинский осмотр. Соответствующий законопроект Кабмин внес с Госдуму.

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Мигранты из Узбекистана нужны в России не только на стройках — Поставнин
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что предлагаемые изменения нужно вводить обязательно.

По его мнению, эти меры позволят повысить прозрачность трудовой миграции и снизить число нелегалов, пишет Sputnik Таджикистан.

"Как это будет делаться и каковы будут стандарты — скорее всего, определит российское правительство. Но, скорее всего, ответственность за сбор биометрических данных переложат на страну проживания (трудового мигранта)", — сказал Крупнов.

Полный комментарий слушайте в радиподкасте.

Теги:
трудовая миграция, миграция, ЕАЭС, трудовые мигранты, Мигранты



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