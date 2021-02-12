15:14 12 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск

В Брянской области пресекли канал незаконной миграции - МВД РФ

© AP Photo / Altaf Qadri
Миграция
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/01/15913561.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210212/15989072/V-Bryanskoy-oblasti-presekli-kanal-nezakonnoy-migratsii---MVD-RF.html

Преступники помогали иностранцам, желающим отправиться на работу в Россию, перейти границу незаконно. Стоимость "услуг" оценивалась в 350 долларов с каждого мигранта.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В России задержана организованная группа лиц, занимавшаяся незаконным ввозом зарубежных граждан в РФ, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Маршрутные такси
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Мигрантам в Тверской области запрещено работать в 33 сферах — список

Преступники помогали иностранцам, желающим отправиться на работу в Россию, перейти границу незаконно. Для нелегальной транспортировки граждан использовались возможности предпринимателей и юридических лиц, которые занимались международными пассажирскими перевозками. Стоимость "услуг" оценивалась в 350 долларов с каждого мигранта.

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области, регионального Пограничного управления ФСБ России и областной прокуратуры задержали не менее 15 человек — членов международного преступного сообщества.

Участники преступного сообщества, которые осуществляли перевозку 12 нелегально прибывших в Россию граждан ближнего зарубежья, задержаны с поличным на территории Брянского района.

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты банковские карты, наличные деньги, черновые записи, радиостанции, мобильные телефоны, а также используемые в криминальной схеме автомобили и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.

Путин обсудит с иностранными коллегами ситуацию с трудовыми мигрантами >>

Возбуждено уголовное дело по статьям 210 ("Создание или участие в преступной организации") и 322 ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации") Уголовного кодекса РФ.

Граждане, которые незаконно пересекли границу России, будут депортированы на родину.

Теги:
МВД России, трудовая миграция, миграция, Мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет без COVID-19: как живут местные жители во время пандемии
Мария Захарова рассказала о нынешнем статусе русского языка в Узбекистане
Что сегодня происходит с русским языком в Узбекистане — комментарий МИД РФ
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться