В Брянской области пресекли канал незаконной миграции - МВД РФ

Преступники помогали иностранцам, желающим отправиться на работу в Россию, перейти границу незаконно. Стоимость "услуг" оценивалась в 350 долларов с каждого мигранта.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В России задержана организованная группа лиц, занимавшаяся незаконным ввозом зарубежных граждан в РФ, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники помогали иностранцам, желающим отправиться на работу в Россию, перейти границу незаконно. Для нелегальной транспортировки граждан использовались возможности предпринимателей и юридических лиц, которые занимались международными пассажирскими перевозками. Стоимость "услуг" оценивалась в 350 долларов с каждого мигранта.

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области, регионального Пограничного управления ФСБ России и областной прокуратуры задержали не менее 15 человек — членов международного преступного сообщества.

Участники преступного сообщества, которые осуществляли перевозку 12 нелегально прибывших в Россию граждан ближнего зарубежья, задержаны с поличным на территории Брянского района.

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты банковские карты, наличные деньги, черновые записи, радиостанции, мобильные телефоны, а также используемые в криминальной схеме автомобили и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.

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Возбуждено уголовное дело по статьям 210 ("Создание или участие в преступной организации") и 322 ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации") Уголовного кодекса РФ.

Граждане, которые незаконно пересекли границу России, будут депортированы на родину.