Представители строительной компании из РФ приехали в Андижан за мигрантами

В рамках отбора узбекистанцы проходят собеседование с потенциальными работодателями. Лучшие представители, успешно прошедшие интервью, получат возможность работать в строительной отрасли в России.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Российская строительная компания "Пуск" проводит конкурс лучших мастеров по кладке кирпича в Андижанской области и городе Андижане, сообщили в пресс-службе агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

Среди участников - жители региона, желающие в ближайшее время отправиться на работу в РФ.

В рамках отбора узбекистанцы проходят собеседование с потенциальными работодателями. Лучшие представители, успешно прошедшие интервью, получат возможность работать в строительной отрасли в России.

Несколько дней назад российский союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" заявил, что поможет коллегам из Узбекистана в выработке программ WorldSkills по обучению трудовых мигрантов.

В режиме онлайн запущена программа подготовки национальных экспертов по обучению и оценке профессиональных навыков молодежи по стандартам WorldSkills, на которых специалисты WorldSkills Russia делятся своими знаниями и опытом с коллегами из Узбекистана.