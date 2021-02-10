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Тренинг по компетенциям WorldSkills

Россия поможет Узбекистану разработать программы WorldSkills по обучению мигрантов

Минзанятости Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210210/15973285/RF-pomozhet-Uzbekistanu-razrabotat-programmy-WorldSkills-po-obucheniyu-migrantov.html

РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году, РУз — в январе 2020-го.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Российский союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" поможет коллегам из Узбекистана в выработке программ WorldSkills по обучению трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений республики.

"В режиме онлайн запущена программа подготовки национальных экспертов по обучению и оценке профессиональных навыков молодежи по стандартам WorldSkills, на которых специалисты WorldSkills Russia делятся своими знаниями и опытом с коллегами из Узбекистана", — говорится в публикации на сайте Минзанятости.

Тренинги по 14 наиболее востребованным компетенциям проводятся в рамках совместного проекта "Содействие занятости молодежи в Узбекистане", реализуемого ПРООН при финансовой поддержке правительства РФ.

Программа позволит подготовить в Узбекистане компетентных экспертов, которые смогут начать выдачу профессиональных паспортов по системе WorldSkills для граждан страны, выезжающих на заработки за рубеж.

Офис в здании
© Sputnik / Евгений Одиноков
Стартовал новый образовательный проект Future Skills Uzbekistan
В сентябре 2020 года Минзанятости, Российский университет дружбы народов и союз WorldSkills Russia подписали меморандум об открытии в пяти городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске — бесплатных ежедневных месячных и двухмесячных курсов по изучению русского языка и освоению профессий, востребованных на российском рынке труда.

По расчетам узбекской стороны, в 2021 году в этих центрах пройдут обучение почти одна тысяча трудовых мигрантов из Узбекистана.

Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году, Узбекистан — в январе 2020-го.

Теги:
Министерство занятости и трудовых отношений, трудовые мигранты, Мигранты, Россия, Узбекистан, WorldSkills Russia



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