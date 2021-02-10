Россия поможет Узбекистану разработать программы WorldSkills по обучению мигрантов

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Российский союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" поможет коллегам из Узбекистана в выработке программ WorldSkills по обучению трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений республики.
"В режиме онлайн запущена программа подготовки национальных экспертов по обучению и оценке профессиональных навыков молодежи по стандартам WorldSkills, на которых специалисты WorldSkills Russia делятся своими знаниями и опытом с коллегами из Узбекистана", — говорится в публикации на сайте Минзанятости.
Тренинги по 14 наиболее востребованным компетенциям проводятся в рамках совместного проекта "Содействие занятости молодежи в Узбекистане", реализуемого ПРООН при финансовой поддержке правительства РФ.
Программа позволит подготовить в Узбекистане компетентных экспертов, которые смогут начать выдачу профессиональных паспортов по системе WorldSkills для граждан страны, выезжающих на заработки за рубеж.
По расчетам узбекской стороны, в 2021 году в этих центрах пройдут обучение почти одна тысяча трудовых мигрантов из Узбекистана.
Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году, Узбекистан — в январе 2020-го.