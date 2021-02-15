В Узбекистане готовят набор сограждан для работы в транспортном секторе РФ

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, представители Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений республики провели переговоры с руководством транспортно-логистической компании "Деловые линии", базирующейся в Подмосковье.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Узбекистане готовят очередной организованный набор сограждан для работы в сфере транспорта и логистики в России, сообщает информационное агентство "Дуне" МИД страны.

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, представители Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений республики провели переговоры с руководством транспортно-логистической компании "Деловые линии", базирующейся в Подмосковье.

"В ходе встречи с заместителем генерального директора компании Станиславым Ершовым обсуждены перспективы взаимодействия с учетом заинтересованности российской стороны в организованном наборе персонала в Узбекистане напрямую для укомплектования рабочего персонала", - говорится в информации.

Ранее российская строительная компания "Пуск" проводила конкурс лучших мастеров по кладке кирпича в Андижанской области и городе Андижане.

Представители строительной компании из РФ приехали в Андижан за мигрантами >>

В рамках отбора узбекистанцы прошли собеседование с потенциальными работодателями. Лучшие представители, успешно прошедшие интервью, получили возможность работать в строительной отрасли в России.

Напомним, что в настоящее время в 240 подразделениях компании по всей России работают более 1,4 тысячи граждан Узбекистана, добавили в агентстве.