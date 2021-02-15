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Рабочий на стройплощадке

В Узбекистане готовят набор сограждан для работы в транспортном секторе РФ

© Sputnik / Владимир Астапкович
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210215/16001039/V-Uzbekistane-gotovyat-nabor-sograzhdan-dlya-raboty-v-transportnom-sektore-RF.html

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, представители Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений республики провели переговоры с руководством транспортно-логистической компании "Деловые линии", базирующейся в Подмосковье.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Узбекистане готовят очередной организованный набор сограждан для работы в сфере транспорта и логистики в России, сообщает информационное агентство "Дуне" МИД страны.

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, представители Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений республики провели переговоры с руководством транспортно-логистической компании "Деловые линии", базирующейся в Подмосковье.

"В ходе встречи с заместителем генерального директора компании Станиславым Ершовым обсуждены перспективы взаимодействия с учетом заинтересованности российской стороны в организованном наборе персонала в Узбекистане напрямую для укомплектования рабочего персонала", - говорится в информации.

Ранее российская строительная компания "Пуск" проводила конкурс лучших мастеров по кладке кирпича в Андижанской области и городе Андижане. 

Представители строительной компании из РФ приехали в Андижан за мигрантами >>

В рамках отбора узбекистанцы прошли собеседование с потенциальными работодателями. Лучшие представители, успешно прошедшие интервью, получили возможность работать в строительной отрасли в России.

Напомним, что в настоящее время в 240 подразделениях компании по всей России работают более 1,4 тысячи граждан Узбекистана, добавили в агентстве.

 

Теги:
транспорт, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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