Как РФ и Узбекистан будут восстанавливать объемы трудовой миграции

Процесс должен упростить недавно принятый единый алгоритм для всех стран, граждане которых трудятся в России.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан будут восстанавливать взаимодействие в сфере трудовой миграции по мере ослабления эпидемиологических ограничений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

Глава МИД РУз находится в России с рабочим визитом.

"Мы говорили и о том, что по мере ослабления эпидемиологических ограничений будет восстанавливаться и стремиться к прежним объемам наше взаимодействие в сфере трудовой миграции. На этот счет есть конкретные договоренности, которые позволяют координировать действия соответствующих служб", — заявил Лавров.

Он напомнил, что недавно был принят единый алгоритм для всех стран, граждане которых трудятся в РФ. По словам министра, данный алгоритм "предполагает заявку со стороны соответствующей компании, заявку от работодателей".

"Заявка должна одобряться на региональном уровне с учетом того, что субъекты (Российской) Федерации имеют полномочия по принятию решений, связанных с эпидемиологическими ограничениями или со снятием их. С учетом тех требований, которые оперативный штаб сформулировал, каждый субъект Федерации на основе заявки работодателя уже может возвращать, приглашать новых трудовых мигрантов", — добавил Лавров позже.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017-го. Однако, по данным Сената Олий Мажлиса Узбекистана, в 2019 году за счет оргнабора на работу в России устроились только 1 425 узбекистанцев.

По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами РУз находятся около 1,6 миллиона человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в России.