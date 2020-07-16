Восемь Дворцов спорта, построенных к Олимпиаде-80

Столицей летних Олимпийских игр в 1980 году стала Москва. К этому важному событию в городе было построено восемь Дворцов спорта для проведения массовых состязаний. Они и сейчас востребованы и активно используются.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Олимпиада-80 сильно повлияла на архитектурный облик Москвы.

Согласно утвержденному градостроительному плану город был разделен на восемь зон, каждая из которых получила по одному крупному объекту – стадиону или спортивному комплексу. Любое из этих сооружений было, как сейчас говорят, инновационным для своего времени и строилось с расчетом на дальнейшее использование.

"Олимпийский": спорткомплекс ценой в триста зданий

Самым грандиозным объектом олимпийского строительства в Москве стал спорткомплекс "Олимпийский" (архитекторы Михаил Посохин, Борис Тхор, Леонас Аранаускас).

Как отметили авторы путеводителя "Москва: архитектура советского модернизма. 1955-1991" Анна Броновицкая и Николай Малинин, для того чтобы возвести "Олимпийский", было снесено 300 зданий, переселено 6 тысяч жителей, а с карты столицы исчезло несколько переулков: Самарский, Тополев, Выползов, Барашков и Пальчиков.

© Sputnik / Руслан Кривобок Спортивный комплекс "Олимпийский"

Здесь располагались дореволюционные заводы и целые кварталы старинной застройки. Но все-таки некоторые ценные здания, в том числе мечеть, церковь и ряд жилых домов, было решено оставить.

Район упоминается в знаменитом фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", где Глеб Жеглов говорит о "Божедомке". Ныне — это улица Дурова. Божедомка – ее старое название.

"Спортивным" это место было и раньше. Еще в 1905 году здесь был построен стадион "Унион", переименованный впоследствии в "Буревестник". По словам историка Амирама Григорова, место было популярное. Здесь выступали легенды отечественного футбола. Например, братья Бобровы. Но все равно новый мегакомплекс на 25 видов спорта стал шоком для окружающего ландшафта.

"Крупнейший в Европе крытый стадион воплощался спешно, — говорит Анна Броновицкая. — Стройка была объявлена "ударной комсомольской", здесь трудилось 5 тысяч добровольцев. Вместе с тем сооружение было очень сложным. Крыша представляла собой мембранное покрытие 224 на 183 метра. О таких покрытиях говорилось много, но установить аналогичное удалось только в Ленинграде, в спорткомплексе "Юбилейный". Мембрану толщиной в 5 мм привозили на стройплощадку в рулонах по 90 м, раскатывали на земле, затем поднимали и крепили к гигантскому кольцу на 32 пилонах".

Не менее инновационным был и бассейн в форме бабочки, распахнувшей крылья. Висячее седловидное покрытие было растянуто между двумя наклонными арками. Впервые в СССР были применены трехслойные стеклопакеты. Но, по словам историка архитектуры, строение не идеальное — стеклопакеты поделили поверхность на слишком частые ячейки, а ажурная по замыслу конструкция утонула в грубом фундаменте. Зато внутри был воплощен интересный эксперимент: бассейн оказался разделен на две части, что позволяло одновременно проводить два соревнования.

Сразу после строительства один из архитекторов "Олимпийского" Борис Тхор отмечал, что строительство подобного спорткомплекса было сродни преодолению сверхзвукового барьера в авиации. Действительно, главное помещение спорткомплекса — тоже своего рода трансформер. Состоящая из 26 частей перегородка размером 24 на 156 метров делит здание пополам, это позволяло проводить на одной половине, например, соревнования по боксу, а на другой — по легкой атлетике.

© Sputnik / Руслан Кривобок Спортивный комплекс "Олимпийский"

Также изначально предполагалось, что в "Олимпийском" будут проводиться ёлки, балы и митинги. С конца 80-х здесь регулярно проходили рок-концерты. Уже в 1983-м тут впервые выступила французская электронная группа Space. В 1989 году именно здесь прошел концерт культовой рок-группы Pink Floyd. Выступали в "Олимпийском" Black Sabbath, Iron Maiden, Rammstein, Deep Purple, Мэрилин Мэнсон, Бьорк и многие другие.

С 1991-го"Олимпийский" стал переживать не самые лучшие времена, превратившись в огромную барахолку. В 2009 году в комплексе прошли концерты Международного конкурса "Евровидение". Россия устроила очень сложное с технической точки зрения шоу. С 2019-го спорткомплекс закрыт на реконструкцию, которая продлится два года.

Крылатское: заповедник уникальных объектов

"Канал в виде буквы "О" проектировали впервые в советской истории, - рассказывает историк Амирам Григоров. — У нас никогда не проводилось подобных работ связанных со строительством целого гребного центра".

Уровень канала был выше Москвы-реки на 4 метра. Для подачи воды зимой и летом разработали уникальную систему водозабора. Протяженность канала составляла 2,3 километра, ширина -125 метров, а глубина — 3,5 метра. Также необычными были трибуны, фактически не опиравшиеся на землю, а уравновешивавшиеся 18-метровым козырьком специальной конструкции.

В 90-е в Крылатском гребном канале завелись рыбы, и берега олимпийского объекта облюбовали рыбаки с удочками. В 2011-м началась реконструкция канала, и в 2012 году объект принял второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Также в Крылатском был построен велотрек, который историк архитектуры Анна Броновицкая называет редкой по гармоничности постройкой.

"Благодаря мягким изгибам кровли велотрек идеально вписывается в ландшафт, - отмечает Анна Броновицкая. — И все это несмотря на немаленькие размеры. Длина открытой трассы составляет 12,5 километра. К Олимпиаде-80 Москва получила самый большой в Европе крытый велотрек с длиной дорожки более трети километра. За конструктивную часть отвечал инженер Виктор Ханджи, в активе у которого была работа над Останкинской башней".

Для постройки велотрека использовалась чистая сталь, а не популярный железобетон, поскольку Ханджи заявил, что в последнем случае не гарантирует безопасность конструкции. Также для строительства была выделена высококлассная древесина сибирской лиственницы. Во время Олимпиады велотрек произвел настоящую сенсацию. На нем было установлено несколько мировых рекордов. Однако в 90-е его чудом спасли от запустения. Он не подходил для организации рынков, как другие олимпийские объекты, для тренировок детей из спортшкол он тоже не годился.

"Будущее велотрека пока не ясно, — говорит Анна Броновицкая. — Ведь подобные сооружения окупаются только в странах, где велогонки — часть национальной культуры. Но вместе с тем велотрек — удивительный пример того, как форма, следуя функции, рождает красоту".

"Лужники": олимпийская "тюбетейка"

Главная спортивная арена Олимпиады-80 — спорткомплекс "Лужники" в общих чертах существовала и ранее. Сам Центральный стадион им. В.И. Ленина был построен за рекордный срок в 450 дней и открыт в 1956-м.

"Когда умер Иосиф Сталин, Никита Хрущев приказал срочно построить большую спортивную арену – как можно дешевле, как можно быстрее, — рассказывает Амирам Григоров. — И были построены "Лужники" за невероятный срок, но очень дешево, очень быстро и очень сердито. Это был доведенный до предела минимализм и совершенно безликое строение. Изначально там не было даже сидений, были деревянные лавки. Перед Олимпийскими играми он подвергся реконструкции, установили пластиковые сиденья, которые закупили специально".

Непосредственно перед Олимпиадой был построен универсальный спортивный зал "Дружба", известный в народе, как "Черепаха" или "Тюбетейка". В разработке принимал участие архитектор Игорь Рожин, строивший еще большую спортивную арену.

© Sputnik / Андрей Желнов Стадион "Лужники"

"Авторы сосредоточились на выразительности "пятого фасада" — бетонной скорлупы, которая обнимает спортивный зал по всему объему, не делая различий между крышей и стенами, — замечает историк архитекторы Анна Броновицкая. — Олимпиада стала поводом для того, чтобы разработать такую нестандартную конструкцию. Впрочем, следует признать, что "Дружба" отлично смотрится с метромоста и высокого берега Москвы-реки, но вблизи не так красива – видны неряшливые стыки остекления, грубые швы и корявая поверхность бетона".

Внутри, как и в "Олимпийском", удалось создать трансформируемое пространство, вмещающее почти четыре тысячи зрителей. Бетонная "тюбетейка" и сейчас используется теннисистами, посетителями катка и бегунами и является едва ли не самым востребованным объектом Олимпиады-80. Тем не менее постоянно обсуждаются проекты ее сноса в пользу чего-то более прибыльного.

В настоящий момент стадион "Лужники" остается самой большой спортивной ареной России и бывшего СССР. В 2018-м после реконструкции арену приспособили для проведения матчей в рамках чемпионата мира по футболу. Здесь также проходят музыкальные концерты.

Битца: спорткомплекс без спортсменов

Построенный в 1977-м, специально к московской Олимпиаде, конно-спортивный комплекс до настоящего времени является крупнейшим в Европе. Его площадь составляет 50 гектаров. Плюс в окружающем его Битцевском лесу к спорткомплексу относится еще 1 500 гектаров.

"Комплекс был сделан прекрасно — и для конников, и для пятиборцев, — говорит мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион СССР по конкуру Харлам Симония. — Вся структура была в принципе сделана правильно. Конюшни оборудовали так, что все лошади проходили по проходу и попадали из предманежника в большой манеж, не выходя на улицу. Рядом был сделан стадион, на котором во время Олимпийских игр проводились соревнования по пятиборью. Было оборудовано разминочное поле. Сразу можно было размяться и тут же выезжать на старт. Создатели предусмотрели тренировочные, песочные, зеленые поля. Гордостью комплекса являлось и выездковое поле. Рядом располагались бассейн, гостиница".

В настоящее время, по словам Харлама Симонии, на выездковом поле сделано конкурное поле.

На сегодняшний день, по словам чемпиона, этот комплекс как конноспортивный, уже не существует. Только как прокатный.

"Там уже нет квалифицированных спортсменов, — замечает Симония. — Нет ни одной лошади для сборной – ни для выездки, ни для троеборья, ни для конкура. Практически для спорта этот объект на сегодня полностью похоронен. Какие-то соревнования проводят – в прошлом году были организованы международные состязания. Но на сегодняшний день состояние комплекса плачевное — спорта там нет".

Развал, по словам чемпиона, начался в 90-е, когда из спортивного объекта стали пытаться извлечь прибыль. Потянулась череда директоров, стали сокращать поголовье спортивных лошадей, уделять больше внимания прокату. Как результат, спортсмены из комплекса ушли.

"Сокольники": конец дачной жизни

Для Олимпиады-80 было решено модернизировать спорткомплекс "Сокольники". Он был построен в 1956-м на территории парка и первоначально представлял собой всего лишь хоккейную коробку под открытым небом. К международной универсиаде в 1973 году спорткомплекс был накрыт крышей.

Стоял он в лесопарке, окруженный старинными дачами. Однако решение о присвоении бывшей хоккейной коробке статуса олимпийского объекта радикально изменило всю судьбу окружающего архитектурного ландшафта.

"Был снесен бульдозерами целый архитектурный ансамбль деревянной дачной застройки", — рассказывает историк Амирам Григоров.

Сам спорткомплекс оказался весьма причудливым. Под крышу двухэтажного здания было втиснуто сооружение. Во время Олимпиады здесь проводились гандбольные матчи. Помимо спортивных площадок, тут находились ресторан, пресс-центр, магазин спорттоваров.

В 90-е спорткомплекс, в отличие от большинства других, избежал разорения и превращения в рынок. Здесь и сейчас функционируют теннисные корты, хоккейная, мини-футбольная и гандбольная площадки, тренажерные и хореографические залы.

"Крылья Советов": снести новостройку

Одна из самых странных историй московской Олимпиады-80 связана с универсальным дворцом спорта "Крылья Советов". Дело в том, что для его постройки был снесен совершенно новый дворец спорта "Искра", построенный в 1973-м. В 1974 году началось новое строительство.

"Крылья Советов" строили к летней Олимпиаде, но он может принимать и соревнования по зимним видам спорта.

В конце 80-х спорткомплекс приобрел известность как концертная площадка. Здесь выступали, наверное, все российские поп- и рок-исполнители, проводились большие рок-фестивали, самый известный из которых назывался "Рок против террора" в 1991-м.

В 90-е "Крылья Советов" настигла стандартная судьба многих олимпийских объектов – он превратился в барахолку. В 2000-е из-за конфликта спонсора и клуба Дворец спорта оказался закрыт. По сути, он не работает и до сих пор. В 2014 году появилась информация о ремонте здания. Но нельзя сказать, что комплекс пребывает в забвении. Здесь, например, проводились съемки сериала "Молодежка".

"ЦСКА": Дворец спорта по любви

На карте Москвы не так много объектов, возникших благодаря любви. Кто бы мог подумать, но спорткомплекс "ЦСКА" — будущий олимпийский объект — возник именно из-за светлого чувства Василия Сталина, сына всемогущего вождя, к чемпионке-пловчихе Капитолине Васильевой.

"Крытый бассейн на Ленинградском проспекте построил рядом с аэропортом Василий Сталин, — вспоминает историк архитектуры Анна Броновицкая. — Командующий ВВС Московского военного округа хотел таким образом сделать приятное своей возлюбленной. Через несколько лет, когда Иосиф Сталин умер, строительство бассейна стало одним из пунктов обвинения его сыну – нецелевое расходование государственных средств. Василия Сталина приговорили к 8 годам заключения. А бассейн остался".

В 1958-м к бассейну пристроили гимнастический зал. В начале 60-х — Ледовый дворец, в 1966 году — Дворец тенниса, в 1971-м — тяжелой атлетики. Все три дворца проектировал армейский архитектор Юрий Кривущенко. Он же реконструировал Дворец спорта к Олимпиаде-80.

"ЦСКА" сохранился до наших времен наиболее полно, практически в том же состоянии, что и сорок лет назад.

"Динамо": уютный и камерный

Этот спортивный дворец располагается неподалеку от метро "Водный стадион". Если приглядеться внимательно, здание напоминает струг или древнерусскую ладью.

"Это не случайно, — подчеркивает историк архитектура Анна Броновицкая. — Стадион изначально хотели возвести на берегу Химкинского водохранилища. Поэтому ребра здания похожи на шпангоуты корабля".

Впервые в московской архитектуре была применена система висящих ферм с предварительно растянутыми поясами, шарнирно соединенными в середине. В отделке использованы натуральные камни – травертин, мрамор, гранит, известняк, ракушечник.

Пусть "Динамо" и вмещает в 9 раз меньше зрителей, чем "Лужники" - 5 тысяч против 45, - но выглядит куда дороже и роскошнее. В том числе из-за мерцающих проблесков стекла на боковом фасаде. Это удивительно на фоне довольно скудных, подчиненных строгой функциональности архитектурных решений того времени.

Дворец спорта "Динамо" предназначался для "камерных" видов спорта — гандбола и волейбола. Здесь были удобные сиденья. Комфортно было и спортсменам — специальное, впервые в СССР примененное поливинилхлорвиниловое покрытие предохраняло атлетов от того, чтобы поскользнуться.