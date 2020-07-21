Истории из жизни: о чем проект Sputnik, посвященный Олимпиаде-80

Такую оценку дал почетный член Международного олимпийского комитета, член оргкомитета московской Олимпиады Виталий Смирнов, выступая на конференции, посвященной старту проекта "Москва-80: ретро-tube".
Информационное агентство и радио Sputnik объявили о старте спецпроекта "Москва-80: ретро-tube" 20 июля, в тот самый день, когда сорок лет назад в СССР началась спортивная часть Олимпиады-80. По этому поводу в международном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась конференция "Истории олимпийской Москвы".
Спецпроект Sputnik в условиях пандемии коронавируса достойно восполнил отмену торжественных мероприятий, приуроченных к 40-летию Игр, считает почетный президент Олимпийского комитета России и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов. Ведь праздновать годовщину проведения Олимпиады в Москве предполагалось значительно шире.
"Мы обратились к президенту Владимиру Путину с такими предложениями, он поддержал нашу инициативу и передал поручение мэру Москвы Сергею Собянину, — рассказал Смирнов. — Мы планировали пригласить в Москву большое количество гостей — спортсменов, президентов федераций. Создали целый оргкомитет, но всему помешала эпидемия".
"Это было беспрецедентное событие, — сказал Виталий Смирнов. — Мы должны были принять сотни тысяч иностранцев, а гостиничный фонд Москвы тогда был рассчитан на 40 тысяч мест. Олимпиада-80 стала катализатором для страны. Москве нужен был новый терминал аэропорта — и появился "Шереметьево-2". Развивались другие города: Ленинград, Таллин, Минск, Киев (часть соревнований проходили в этих городах. — Прим. ред.). В результате Игры получили довольно высокую оценку".
Личные детали
Спецпроект Sputnik раскроет немало тайн Олимпиады-80. К примеру, медалисты впервые рассказали, на что потратили свои призовые гонорары. Четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников вспоминает, что купил себе автомобиль.
Олимпийский чемпион Александр Сидоренко, представлявший в советской сборной Украинскую ССР, тоже приобрел машину, но не для себя, а для отца.
"Он мечтал о "Волге", поэтому я призовые отдал отцу, — рассказал Сидоренко. — А Украина уже выдала талон на покупку "Волги" за свои деньги".
Но куда больше покупок запомнились эмоции от достижений и побед, заявили спортсмены. По словам пловца Сергея Фесенко, получив золотую медаль, он поначалу даже не осознал сути происходящего, так как из-за проверки на допинг долго не мог покинуть спортивный объект. Эйфория наступила позже.
"Победу Сергея мы праздновали и с ним, и без него, — отметил Сальников. — Дело в том, что это была первая золотая медаль среди пловцов, она добавляла нам уверенности, ощущения, что это возможно".
Новые возможности
Известный фотограф Сергей Гунеев, до сих пор работающий в МИА "Россия сегодня", объяснил, что помогло ему сделать уникальные кадры соревнований, повторить которые до сих пор не может никто, несмотря на прогресс техники.
Чтобы создать свою самую известную фотографию "Бег с препятствиями", Гунеев готовился год — тренировался, снимая ход летней Спартакиады народов СССР, затем анализировал собственные снимки на предмет ошибок.
Гунеев также отметил высокий уровень организации Олимпиады в СССР. Для него было необычным, что на месте съемок фотопленки у фотографов забирали курьеры, которые отвозили их на проявку в пресс-центр.
Жертвы бойкота
Американский фехтовальщик Фил Райли признался: многие спортсмены на самом деле были разочарованы бойкотом Игр со стороны США и других стран.
По словам Райли, члены сборной США по фехтованию, хоть и не попали на Игры в Москву, все равно следили за результатами соперников на Олимпиаде в СССР.
Уникальный масштаб
Формат публикаций в рамках спецпроекта — самый разнообразный: от текстов до видеороликов, но каждый материал богат запоминающимися "фишками". Например, в сериале "Москва-80" участвуют сразу четыре ведущих — генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, писатель Дмитрий Пучков (Goblin) и трэвел-блогер Михаил Ронкайнен ("Понаехавший"). Посмотреть первую серию проекта, посвященную обеспечению безопасности на Олимпиаде, можно уже сейчас. Другие части мини-сериала будут посвящены влиянию Олимпийских игр на моду в СССР, затратам на проведение соревнований и быту и атмосфере в олимпийской Москве.
"Этот проект стартовал сегодня на 13 сайтах в ближнем зарубежье. Над ним работало большое количество сотрудников и в Москве, и в национальных редакциях. Что мы хотели рассказать? Прежде всего, как жила большая страна сорок лет назад. Не столько о спорте, сколько об атмосфере: как изменилась страна после Олимпиады и какой вклад в ее проведение внесли все тогда еще советские республики", — сказал Андрей Благодыренко.
На данный момент 13 редакций подготовили 200 материалов об Олимпиаде-80, отметил Благодыренко. Однако к концу проекта, третьему августа, их число превысит 250.
"Мы призываем всех читать, смотреть наш спецпроект об Олимпиаде и вспоминать, как это было 40 лет назад", — подытожил свою речь Андрей Благодыренко.
Летние Олимпийские игры 1980 года состоялись в Москве, столице СССР, 19 июля-3 августа. Часть соревнований проходила в других городах Советского Союза: Таллине, Киеве, Ленинграде и Минске. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы.