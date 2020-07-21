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Истории из жизни: о чем проект Sputnik, посвященный Олимпиаде-80

© Sputnik / Владимир Трефилов
Олимпиада 1980
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200721/14590814/Istorii-iz-zhizni-o-chem-proekt-Sputnik-posvyaschennyy-Olimpiade-80.html

В условиях вынужденных ограничений из-за пандемии COVID-19 спецпроект агентства достойно компенсировал отмену мероприятий к 40-летию Игр, провести которые по поручению президента РФ Владимира Путина планировали в Москве.

Такую оценку дал почетный член Международного олимпийского комитета, член оргкомитета московской Олимпиады Виталий Смирнов, выступая на конференции, посвященной старту проекта "Москва-80: ретро-tube".

Информационное агентство и радио Sputnik объявили о старте спецпроекта "Москва-80: ретро-tube" 20 июля, в тот самый день, когда сорок лет назад в СССР началась спортивная часть Олимпиады-80. По этому поводу в международном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась конференция "Истории олимпийской Москвы".

© Sputnik / Сергей Гунеев
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В мероприятии приняли участие член оргкомитета Олимпиады-80 Виталий Смирнов, фотограф Сергей Гунеев, снимавший соревнования в Москве, и посредством видеосвязи — несколько олимпийских чемпионов советской сборной. Кроме того, к встрече по видеомосту подключился американский саблист Фил Райли, который мечтал выступить на Олимпиаде, но не смог приехать в СССР из-за бойкота Игр со стороны США.

Спецпроект Sputnik в условиях пандемии коронавируса достойно восполнил отмену торжественных мероприятий, приуроченных к 40-летию Игр, считает почетный президент Олимпийского комитета России и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов. Ведь праздновать годовщину проведения Олимпиады в Москве предполагалось значительно шире.

"Мы обратились к президенту Владимиру Путину с такими предложениями, он поддержал нашу инициативу и передал поручение мэру Москвы Сергею Собянину, — рассказал Смирнов. — Мы планировали пригласить в Москву большое количество гостей — спортсменов, президентов федераций. Создали целый оргкомитет, но всему помешала эпидемия".

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Тем не менее, благодаря спецпроекту "Москва-80: ретро-tube", медалистов Олимпиады все равно будут чествовать две недели — просто в формате онлайн. Sputnik уделил внимание не только им, но и рядовым людям, участвовавшим в организации соревнований: экскурсоводам, переводчикам, работникам общепита и многим другим гражданам, сделавшим Олимпиаду-80 одной из лучших в истории.

"Это было беспрецедентное событие, — сказал Виталий Смирнов. — Мы должны были принять сотни тысяч иностранцев, а гостиничный фонд Москвы тогда был рассчитан на 40 тысяч мест. Олимпиада-80 стала катализатором для страны. Москве нужен был новый терминал аэропорта — и появился "Шереметьево-2". Развивались другие города: Ленинград, Таллин, Минск, Киев (часть соревнований проходили в этих городах. — Прим. ред.). В результате Игры получили довольно высокую оценку".

Личные детали

Спецпроект Sputnik раскроет немало тайн Олимпиады-80. К примеру, медалисты впервые рассказали, на что потратили свои призовые гонорары. Четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников вспоминает, что купил себе автомобиль.

Член олимпийской сборной СССР по конному спорту, двукратный чемпион VII Спартакиады народов СССР, тренер Виктор Петрович Угрюмов.
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"С тремя медалями я мог позволить себе "Жигули" экспортной модификации и был безумно горд, что у меня появился личный транспорт в двадцать лет", — отметил он.

Олимпийский чемпион Александр Сидоренко, представлявший в советской сборной Украинскую ССР, тоже приобрел машину, но не для себя, а для отца.

"Он мечтал о "Волге", поэтому я призовые отдал отцу, — рассказал Сидоренко. — А Украина уже выдала талон на покупку "Волги" за свои деньги".

Но куда больше покупок запомнились эмоции от достижений и побед, заявили спортсмены. По словам пловца Сергея Фесенко, получив золотую медаль, он поначалу даже не осознал сути происходящего, так как из-за проверки на допинг долго не мог покинуть спортивный объект. Эйфория наступила позже.

Золотая медаль Игр XXII Олимпиады
© Sputnik / Владимир Вяткин
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"Я вернулся в Олимпийскую деревню, лег спать и в четыре утра проснулся от ощущения: а что же я сделал?" — сказал он. А Владимир Сальников добавил: та медаль стала радостным поводом не только для самого Фесенко.

"Победу Сергея мы праздновали и с ним, и без него, — отметил Сальников. — Дело в том, что это была первая золотая медаль среди пловцов, она добавляла нам уверенности, ощущения, что это возможно".

Новые возможности

Известный фотограф Сергей Гунеев, до сих пор работающий в МИА "Россия сегодня", объяснил, что помогло ему сделать уникальные кадры соревнований, повторить которые до сих пор не может никто, несмотря на прогресс техники.

Чтобы создать свою самую известную фотографию "Бег с препятствиями", Гунеев готовился год — тренировался, снимая ход летней Спартакиады народов СССР, затем анализировал собственные снимки на предмет ошибок.

Представители средств массовой информации в пресс-центре Олимпийского комплекса Лужники
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"С этой фотографией проблема была простая — договориться с безопасностью и главным судьей соревнований, — рассказал он. — Камера стояла прямо под барьером, спортсменам она не мешала и упасть не могла. Но два дня ушло на разговоры. В день соревнований я настроил камеру и отошел. В пленке было 36 кадров, и удачным оказался 33-й — ну, практически, один из последних".

Гунеев также отметил высокий уровень организации Олимпиады в СССР. Для него было необычным, что на месте съемок фотопленки у фотографов забирали курьеры, которые отвозили их на проявку в пресс-центр.

Жертвы бойкота

Американский фехтовальщик Фил Райли признался: многие спортсмены на самом деле были разочарованы бойкотом Игр со стороны США и других стран.

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"Мы долго не знали, поедем на Олимпиаду или нет, но продолжали тренироваться — и сосредоточиться на тренировках было сложно. Бойкот — это очень плохо. Спорт не должен быть связан с политическими мотивами. Он существует, чтобы объединять людей. Это дружба, встречи и знакомство с чужими культурами", — заявил он в своем выступлении.

По словам Райли, члены сборной США по фехтованию, хоть и не попали на Игры в Москву, все равно следили за результатами соперников на Олимпиаде в СССР.

Уникальный масштаб

Формат публикаций в рамках спецпроекта — самый разнообразный: от текстов до видеороликов, но каждый материал богат запоминающимися "фишками". Например, в сериале "Москва-80" участвуют сразу четыре ведущих — генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, писатель Дмитрий Пучков (Goblin) и трэвел-блогер Михаил Ронкайнен ("Понаехавший"). Посмотреть первую серию проекта, посвященную обеспечению безопасности на Олимпиаде, можно уже сейчас. Другие части мини-сериала будут посвящены влиянию Олимпийских игр на моду в СССР, затратам на проведение соревнований и быту и атмосфере в олимпийской Москве.

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"Олимпиада-80: работает КГБ СССР"
Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса конференция, посвященная старту проекта "Москва-80: ретро-tube", прошла онлайн. Но именно режим самоизоляции способствовал развитию спецпроекта, считает заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко. В условиях удаленной работы у сотрудников агентства было больше времени, чтобы придумать яркий и необычный мультимедийный проект, показывающий события Олимпиады-80 с неофициального ракурса.

"Этот проект стартовал сегодня на 13 сайтах в ближнем зарубежье. Над ним работало большое количество сотрудников и в Москве, и в национальных редакциях. Что мы хотели рассказать? Прежде всего, как жила большая страна сорок лет назад. Не столько о спорте, сколько об атмосфере: как изменилась страна после Олимпиады и какой вклад в ее проведение внесли все тогда еще советские республики", — сказал Андрей Благодыренко.

На данный момент 13 редакций подготовили 200 материалов об Олимпиаде-80, отметил Благодыренко. Однако к концу проекта, третьему августа, их число превысит 250.

"Мы призываем всех читать, смотреть наш спецпроект об Олимпиаде и вспоминать, как это было 40 лет назад", — подытожил свою речь Андрей Благодыренко.

Летние Олимпийские игры 1980 года состоялись в Москве, столице СССР, 19 июля-3 августа. Часть соревнований проходила в других городах Советского Союза: Таллине, Киеве, Ленинграде и Минске. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы.

Теги:
Sputnik, Москва, Россия, Олимпиада-80



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