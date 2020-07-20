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Конференция к старту проекта "Москва-80: Ретро-tube"

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200720/14585935/Onlayn-konferentsiya-k-startu-Moskva-80-Retro-tube-pryamaya-translyatsiya.html
Конференция к старту проекта "Москва-80: Ретро-tube"
Проект подготовлен к 40-летию Олимпийских игр 13-ю редакциями информационного агентства и радио Sputnik в странах бывшего Советского Союза и московского офиса.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=26207499&type=mp4
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PT68M45S
2020-07-20T18:00Z

Проект подготовлен к 40-летию Олимпийских игр 13-ю редакциями информационного агентства и радио Sputnik в странах бывшего Советского Союза и московского офиса.

Сегодня проходит онлайн-конференция, приуроченная к старту специального проекта "Москва-80: ретро-tube" информационного агентства и радио Sputnik.

Среди участников: почетный президент Олимпийского комитета России, почетный член МОК Виталий СМИРНОВ; журналист, спортивный комментатор, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Василий КОНОВ; заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко; специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", лауреат World Press Photo, работавший на Олимпийских играх в Москве, Сергей Гунеев.

Сколько власти потратили на московскую Олимпиаду? Что покупали на свои гонорары советские медалисты? Как обеспечивалась безопасность? Могли ли верующие атлеты помолиться в атеистическом СССР? Об эпохе, людях и атмосфере, в которой жила большая страна, о главном событии десятилетия ХХ века для всех жителей Советского Союза можно узнать благодаря новому специальному проекту "Москва-80: ретро-tube".

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80
Sputnik
Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80

Проект подготовлен к 40-летию Олимпийских игр 13-ю редакциями информационного агентства и радио Sputnik в странах бывшего Советского Союза и московского офиса. В проекте использовано множество форматов: от рассказов очевидцев и участников Олимпиады, спортсменов, чиновников – до уникальных архивных фото- и киноматериалов.

Центральная составляющая проекта – сериал "Москва-80: Ретро-Tube", ведущими каждой серии которого стали известные блогеры и журналисты.

Теги:
Sputnik, Sputnik, МИА "Россия Сегодня", Россия, Россия, Олимпиада-80, олимпиада



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