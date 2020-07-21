Республики-победители: как и кем ковалась победа на ОИ-80

Этим летом, когда должны были пройти летние Олимпийские игры в Пекине, мир профессионального спорта с ностальгией вспоминает прошлое: 40 лет назад состоялась Олимпиада в СССР.

Олимпиада-80, вместе с улетающим в небо мишкой, и по сей день заставляет сердца миллионов почитателей спорта замереть и радостно вздрогнуть при воспоминаниях о победах своих соотечественников.

Несмотря на шумиху, связанную с бойкотом Олимпиады-80 со стороны спортсменов из 65 государств, среди которых были США, Канада, Турция, Республика Корея, Япония, Малайзия, ФРГ, чьи спортсмены традиционно сильны в летних олимпийских видах спорта, Игры в Москве запомнились, прежде всего, триумфальными победами и свершениями атлетов со всего мира.

Победителем медального зачета абсолютно заслуженно стала советская сборная, которая за две недели соревнований смогла завоевать 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Спортсмены всех союзных республик продемонстрировали феноменальное стремление к победе, поразили зрителей идеальной физической готовностью и влюбили в себя миллионы поклонников спорта по всему миру.

Одной медали им было мало

Победа на домашней Олимпиаде – мечта любого спортсмена. Подняться на верхнюю ступень пьедестала перед родными трибунами не один раз – о таком даже и мечтать страшно. Но не для советских атлетов, которые на Играх-80 смогли завоевать по три, четыре и даже пять медалей разного достоинства.

Так, например, гимнаст Александр Дитятин взял в Москве 3 "золота", 4 "серебра" и 1 "бронзу", а пловец Владимир Сальников победил на трех дистанциях. Гимнасты Николай Андрианов и Александр Ткачев, пловец Сергей Копляков, фехтовальщик Виктор Кровопусков и многие другие принесли в копилку сборной СССР не по одной медали.

Уроженец Минска Владимир Парфенович на Гребном канале в Крылатском трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета: к победе в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров, трехкратный чемпион Олимпиады-80 добавил два "золота" в паре с Сергеем Чухраем.

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Двукратная чемпионка Олимпиады-80 Нелли Ким была одной из лучших гимнасток мира на протяжении 1970-х годов. После окончания карьеры в 1980-м Нелли Ким долгое время тренировала различные национальные сборные по спортивной гимнастике, а в октябре 2004 года на конгрессе Международной федерации гимнастики она была избрана президентом женского технического комитета МФГ и стала одним из главных инициаторов введения новой системы судейства в спортивной гимнастике.

В свои 20 лет двукратным олимпийским чемпионов в Москве стал и пятиборец Анатолий Старостин из Душанбе: к "золоту" в личном зачете он добавил "золото" в команде. Советский конник Виктор Угрюмов, родившийся в Хабаровске, но волею судеб выступавший за минский "Урожай", в 1980-м в командной выездке поднялся вместе с партнерами по команде на верхнюю ступень пьедестала почета, а также завоевал бронзовую медаль в личной выездке.

Советские пловцы Арсен Мискаров из Елгавы и Ивар Стуколкин из Таллина решили не ограничиваться одной медалью на домашней Олимпиаде. Так, Мискаров к двум серебряным медалям добавил одну бронзовую, а Стуколкин увез из Москвы золотую и бронзовую медали.

Все эти многочисленные примеры показывают нам, насколько целеустремленными и заряженными на победы подошли к стартам советские спортсмены. В интервью героев Олимпиды-80, которые они давали уже спустя много лет после самих Игр, никто не сказал и слова о какой-то расхлябанности или расслабленности.

Настоящие герои домашней Олимпиады в 1980-м думали только и исключительно о своих стартах, своей подготовке и своей цели. Атлеты со всех уголков Союза сметали на своем пути любые преграды, опережали любого соперника, даже если им оказывался партнер по команде… Но об этом позднее.

Перебросали, перекидали, перезабивали

А пока нельзя не отдать должное сборным СССР по командным видам спорта. Выступление советских сборных, составленных из лучших игроков со всего Союза, на летних Олимпийских играх в Москве можно считать успешным.

Победы в баскетболе, волейболе, баскетболе и водном поло продемонстрировали настоящий уровень наших атлетов.

В волейбольном турнире обе советские сборные завоевали золотые медали. И если в составе женской дружины отлично себя проявила Лариса Павлова из Узбекистана, то в мужском волейболе золотыми медалистами стали и латвиец Павел Селиванов, и эстонец Вильяр Лоор.

Мужская сборная СССР по водному поло на Игры в Москве подобралась поистине союзная. Компанию представителям РСФСР составили Майт Рийсман из Эстонии, Георгий Мшвениерадзе из Грузии, Эркин Шагаев из Узбекистана, Сергей Котенко из Казахстана и Вячеслав Собченко из Таджикистана. Ни одного проигранного матча из восьми – и советская сборная заслуженно становится олимпийским чемпионом.

Еще одни олимпийские чемпионы Игр-80, литовские баскетболистки Вида Беселене и Ангеле Рушпене вместе с партнершами по команде одержали пять побед из пяти возможных в групповом турнире, а в финале разгромили сборную Болгарии.

Нельзя не вспомнить и сборную по самому популярному виду спорта в мире - футболу. Учитывая статус домашней Олимпиады, понимая, что кроме золотых медалей никаких других от игроков и не ждут, итоговое третье место многими воспринимается как провал. Да и сами футболисты той команды в интервью сразу же говорили, что "бронзе" никто не радовался.

Тем не менее в наших сердцах навсегда останется звездная команда под управлением Константина Бескова, в которой виртуозно играли Ринат Дасаев, Олег Романцев, Федор Черенков, а также армянин Хорен Оганесян и грузины Александр Чивадзе, Реваз Челебадзе и Тенгиз Сулаквелидзе.

Тотальное доминирование

В некоторых видах спорта советские спортсмены были на голову выше своих соперников, завоевав медали почти во всех дисциплинах. Самым внушительным доминирование хозяев Олимпиады было на борцовских помостах и в тяжелой атлетике. Так, Жаксылык Ушкемпиров и Шамиль Сериков из Казахской ССР, а также грузин Вахтанг Благидзе доказали свое превосходство над всеми конкурентами в греко-римской борьбе.

В тяжелой атлетике из 10 разыгранных комплектов медалей, восемь не обходились без советского спортсмена на подиуме: Каныбек Осмоналиев из Киргизской ССР, Юрий Варданян из Армянской ССР, Леонид Тараненко из Белорусской ССР, Султан Рахманов из Узбекской ССР завоевали золотые медали домашней Олимпиады-80, а армянин Юрий Саркисян остановился в шаге от победы на Играх.

В прыжках в воду атлеты из СССР были представлены во всех дисциплинах, и в каждой из них спортсменам удалось завоевать медали. Александр Портнов, родившийся в Азербайджане, но выступавший за Минск, завоевал "золото" в прыжках с 3-метрового трамплина. Другой представитель белорусской ССР Владимир Алейник завоевал "серебро" в прыжках с 10-метровой вышки, а "бронзу" взял еще один советский атлет - Давид Амбарцумян из Армении. У женщин с 10-метровой вышки серебряную медаль завоевала еще одна уроженка Армянской ССР Сирвард Эмирзян, а "бронза" досталась грузинке Лиане Цотадзе.

Бей своих, чтоб чужие боялись

Победа с привкусом горечи - это выражение не понаслышке знакомо практически каждому спортсмену. На Играх в Москве советские атлеты сражались за золотую медаль порой не только с иностранными спортсменами, но часто и со своими партнерами по команде.

Обычное дело. Вы бок о бок готовились к одному старту на протяжении нескольких лет, ели-пили за одним столом, возможно, даже делили один гостиничный номер на сборах, а в самый ответственный момент ты уступаешь сотую долю секунды или несколько сантиметров тому, кого считаешь лучшим другом в повседневной жизни. В мире спорта высших достижений такое случается довольно часто.

В секторе для тройного прыжка на Олимпиаде-80 все произошло именно так: эстонец Яак Уудмяэ в итоговом протоколе оказался всего на 11 сантиметров лучше Виктора Санеева из Сухуми, который в итоге завоевал серебряную медаль.

Легкоатлетка Татьяна Колпакова из Киргизской ССР в секторе для прыжков в длину с результатом 7,06 завоевала золотую медаль Олимпийских игр 1980 года, а другая советская спортсменка Татьяна Скачко довольствовалась лишь "бронзой", прыгнув на 7,01.

Первая и единственная обладательница олимпийского золота в стрельбе из лука в истории советского спорта Кетеван Лосаберидзе из Грузии опередила в борьбе за победу Наталью Бутузову из Узбекской ССР.

Советские пловцы на домашней Олимпиаде зачастую соревновались между собой борьбе за "золото". Так, Сергей Копляков из белорусской Орши опередил Андрея Крылова на секунду на дистанции 200 метров вольным стилем, Робертас Жулпа из Вильнюса опередил латвийца Арсена Мискарова на дистанции 200 метров брассом, а землячка Робертаса Лина Качюшите опередила Светлану Варганову и Юлию Богданову на дистанции 200 метров брассом.

Герои на все времена

Любая медаль спортсмена стоит годы тренировок, лишений, преодолений себя. Каждая медаль, завоеванная советским спортсменом, по-своему важна, по-своему уникальна и неповторима. За каждой медалью стоит титанический труд спортсменов, тренеров, близких. По частицам они вкладывали в призера Игр в Москве все то недостающее, все то, что позволило в итоге гордо поднять вверх руки и заплакать от счастья и от немыслимого перенапряжения как физического, так и морального.

Свершения, достижения, преодоления на Олимпиаде-80 можно перечислять бесконечно. Важно вспоминать об этом не только раз в году. Без прошлого нет будущего, как бы банально это не звучало. А наше общее прошлое, в первую очередь, является самым ярким примером единения и торжества силы и мужества.

И пускай о них вспоминают только раз в несколько лет. И то не для того, чтобы поздравить, а чтобы "срубить" на них трафика. Главное, чтобы на родине героев Олимпиады-80 не забывали подвигов и ценили память о великих спортсменах, которые положили свою жизнь во благо советского спорта высших достижений и доказали, что являются сильнейшими атлетами планеты.

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В современном мире примеров для подражания подрастающему поколению найти, на мой взгляд, намного труднее, нежели в 1980 году прошлого столетия. Всевозможные искушения и возросший уровень жизни, несомненно, развращают спортсменов. Тем важнее сохранить и пронести память о прошлых победах, рассказать будущим поколениям о тех героях спорта, которые по праву могут именовать себя героями.