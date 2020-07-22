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Рустам Ямбулатов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ямбулатов: Узбекистан способен стать лучшим местом для спортсменов-стрелков

Олимпиада 1980
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200722/14602481/Yambulatov-Uzbekistan-sposoben-stat-luchshim-mestom-dlya-sportsmenov-strelkov.html

Серебряный призер Олимпиады-80 по стендовой стрельбе, многократный победитель и призер международных турниров и тренер международного класса Рустам Ямбулатов рассказал, как Узбекистану вырастить своих чемпионов и превратить республику в центр стрелкового спорта.

Олимпиада 1980
Ямбулатов: в Узбекистане есть все, чтобы стать лучшей страной для тренеровок стрелков
Федерация стрелкового спорта Узбекистана в последнее время приложила немало усилий и финансов, чтобы возродить этот вид спорта и воспитать новое поколение чемпионов. По мнению олимпийского призера, международного тренера Рустама Ямбулатова, в республике есть все условия, чтобы она могла стать одним из мировых центров стрелкового вида спорта.

"У нас можно тренироваться по стрельбе практически круглый год: зимы нет, климат теплый, фрукты, народ добрый. Опять же все развлечения - и охота, и рыбалка. Мы должны сделать так, чтобы все ведущие спортсмены мечтали попасть сюда на тренировки, за год бронировали места", — подчеркнул прославленный стрелок и тренер.

Он добавил, что Узбекистан сейчас уже закупил необходимые спортивные ружья и патроны, а в будущем есть планы открыть собственный завод по производству такой продукции. Для этого есть и ресурсы, и сырье, и производственные мощности.

Серебряный призер в соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде Рустам Ямбулатов. Стрельбище Динамо в Мытищах. XXII Олимпийские игры.
© Sputnik / Федосеев
Стрелок Ямбулатов: "серебро" ОИ-80, линолеум за медаль и звонки от киллеров
Говоря о подготовке будущих чемпионов, Ямбулатов заметил: в этом виде спорта успехов добиваются единицы. Важны не только хорошо поставленная техника и трудолюбие, но и менталитет. А самую стендовую стрельбу призер Олимпиады-80 назвал единоборством с самим собой, где важна каждая деталь, а внимание должно быть стопроцентным.

"У нас в Узбекистане трудолюбивый народ. Моя задача и мечта - вырастить из наших ребят чемпионов мира", — заключил Ямбулатов.

Подробный комментарий о состоянии и перспективах стрелкового спорта в республике слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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