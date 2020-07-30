Хоккеистка Алина Хам на Олимпиаде-80: японские кроссовки и защита фамилии

Бронзовый призер Игр в Москве, одна из родоначальниц женского хоккея на траве в СССР Алина Хам спустя 40 лет вспоминает жаркое лето 1980-го, напряженные баталии и атмосферу всемирного праздника.

Первые и дерзкие

Алина занималась спортом с детства – легкой атлетикой и плаванием — просто так, для души. Все изменилось, когда в их андижанскую школу пришел работать учителем физкультуры известный в прошлом боксер Мириман Ким. Он создал на базе школы гандбольную команду, куда попала и Алина. Спустя три года тренер открыл и для себя, и для своих подопечных совершенно новую игру – хоккей на траве.

© Foto : Из личного архива Алины Хам Гандболистки Андижана

"Всех нас – гандболисток – позвали изучать хоккей. Дали клюшки и форму, мы стали первым составом: 22 человека. Тренер учился вместе с нами. Мирон Дмитриевич ведь сам ничего не знал про хоккей на траве. Он консультировался у коллег, тренировавших мужскую команду, но та и сама-то существовала пару лет. Еще он ездил стажироваться в Москву: в спорткомитете давали методички с правилами и системой судейства, а столичные тренеры делились опытом", – говорит Алина Егоровна.

© Sputnik / В. Ашуров Хоккей на траве. Матч между командами "Андижанка" (УзССР) и "Спартак" (Московская область).

Мужская команда "Мехнат" ("Труд") в республике уже выступала, но для девушек это был дебют, а для их тренера - и вовсе новая неизвестная стезя. С чистого листа Ким создал в своем городе команду с одноименным названием "Андижанка".

Именно с "Андижанки" в 1976 году в СССР зародился женский хоккей на траве как вид спорта. В области появились еще четыре команды – туда вовлекли бывших гандболисток и многоборок. Позже женские клубы откроются по всему Союзу.

© Foto : Из личного архива Алины Хам Тренер Ким и его олимпийские ученицы

Новоиспеченные хоккеистки тренировались каждый день после школьных уроков. Иногда на открытом поле, иногда в гандбольном зале. Потом команду пригласили на стадион с искусственным покрытием. Девушки начали ездить на турниры в Москву и Ленинград.

"Для нас эти соревнования были как тренировки с мотивацией, метод повышения мастерства", – вспоминает Алина Хам. Кстати, она одна из двух хоккеисток, которые прошли путь в команде с самого ее основания. Многие отсеялись уже через пару месяцев. Причины разные: кто-то из девушек понял, что этот вид спорта ее не вдохновляет, кто-то из-за учебы, семьи или менталитета.

© Foto : Из личного архива Алины Хам Советская женская сборная по хоккею на траве

"В первый состав "Андижанки" вошли, в основном, татарки, русские и одна кореянка – я. Затем нашли одну способную девочку-узбечку из Андижанского района – Мухаббат Хайдарову. Она почти не говорила по-русски, воспитывалась в патриархальной семье со строгими нравами, всегда выходила на турниры в юбке поверх штанов. Это нарушало правила, команде делали замечания. Но позже девочка влилась в коллектив и долго играла. Правда, на Олимпиаду не попала из-за травмы", – вспоминает Алина Егоровна.

Кстати о национальностях, точнее, о фамилии. Перед Олимпиадой Алину Хам уговаривали изменить последнюю букву ее фамилии.

"Убеждали меня, что, мол, "Хам" звучит смешно и вызывает глупые ассоциации. Но я возмутилась: родная фамилия – она ведь часть меня. Мало ли странных фамилий бывает. В итоге спортсменка Хам гордо выходила на поле и даже попала в список знаменитых неблагозвучных фамилий. Ну и ладно, я своим происхождением горжусь!" – говорит женщина.

Тренерский штаб на Игры в Москве отобрал 15 хоккеисток со всего Союза. Если из других команд было по две-три спортсменки, то "Андижанку" представляли сразу четверо: Алина Хам, Валентина Заздравных, Нелли Горбаткова и Лейла Ахмерова.

К сожалению, наставник узбекской команды на главный турнир четырехлетия не попал — его кандидатуру рассматривали, но в конченом счете доверили сборную другому специалисту. Многие из команды потом говорили, что Ким смог бы завоевать для СССР "золото".

"Фанта" рекой, японская подарки и отеческая опека

Участники Олимпиады съехались в Москву и заселились в многоэтажные дома в пригороде. Всех строго разделили по половому признаку: даже если среди спортсменов были муж и жена, их размещали в отдельных корпусах и не разрешали ходить друг к другу в гости. По воспоминаниям Алины Егоровны, у входа в каждый подъезд дежурили по пять милиционеров.

"За нами – спортсменами – негласно следили кэгэбэшники. Из-за бойкота Игр - строгий контроль: вдруг иностранные гости что сделают, выманят? Силовики и по территории ходили с нами в компании, и сопровождали в автобусах, на которых мы ездили на тренировки. Причем, ребята из КГБ одевались в спортивную форму и сливались с толпой, чтобы не привлекать внимания. У меня даже есть фотография, где я иду на параде с девочками из команды, а по бокам - охранники. Одеты мы одинаково, и со стороны выглядело, будто одна дружная компания", — с улыбкой рассказывает призер Олимпиады-80.

© Foto : Из личного архива Алины Хам В ожидании автобуса в Олимпийской деревне

"Им ведь тоже хотелось что-то запретное на память: ребята давали нам деньги, мы шли за покупками и приносили", – вспоминает Алина Егоровна.

Спортсмены быстро нашли с сотрудниками органов госбезопасности общий язык, даже покупали им импортные вещи на территории Олимпийской деревни, куда, кроме спортсменов, гостей и персонала, никто не мог пройти.

А в Олимпийской деревне царило изобилие: реки газировки — "Фанты" и "Кока-Колы", импортные книги и одежда – за очень низкую цену. Каждому спортсмену выдавали талончик на 22 рубля для питания в местных ресторанах.

"Это большие деньги, и мы наедались до отвала. Блюда были на любой вкус, я даже встретила повара из Узбекистана. А еще с удовольствием поела крупную черешню и абрикосы с родины, которые специально выращивали для поставки в Москву. Дома я таких ягод никогда не видела. Мы с девочками накупили вкусных сыров и колбасы и отправили на свои адреса, чтобы по возвращении в Ташкент насладиться, родных угостить", — вспоминает хоккеистка.

От экзотических индийских блюд с сушеными тараканами в качестве приправы непривычные к таким нравам советские девушки в ужасе шарахались.

Культурная программа также поражала воображение, особенно приехавших из провинции.

"Помню, когда впервые увидела Пахмутову, удивилась, какая она миниатюрная оказалась! С экрана телевизора это не так заметно. Обратное впечатление на меня произвела баскетболистка Ульяна Семенова. Она уже к тому времени была олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, поэтому приехала в статусе знаменитости. 208 см ростом! Я-то маленькая, худенькая", – продолжает Алина Егоровна.

На церемонии открытия женские команды по хоккею на траве шли последними. Всем выдали светлые костюмы, а соревновались девушки в бело-красной форме и гетрах. А у нашей героини остался на память еще и уникальный подарок из Японии. Сами японские спортсмены бойкотировали Игры в Москве, но бизнесмены привезли свои товары – продавать и рекламировать среди целевой аудитории. Всем участникам ОИ подарили яркие кроссовки.

© Foto : Из личного архива Алины Хам Алина Хам (третья слева) в матче против Польши в подаренных ей японских кроссовках

Смелый дебют

Хоккеистки решили выступать в своей привычной обуви, а вот Алине мягкие кроссовки понравились с первой же примерки, и она вышла в них на поле в стартовом матче. Отыграла, потом в раздевалку заходит представитель японской фирмы, спрашивает спортсменку по фамилии Хам и… публично вручает ей коробку с еще одной парой. Оказалось, такой подарок ждал только тех, кто выступит в этой обуви на старте соревнований. На следующий день подруги Алины все вышли в японских обновках, но второй пары за это уже не полагалось.

Для сборной СССР этот турнир был первым большим состязанием. Все понимали, что опыта еще мало, но шансы на победу были, учитывая, что из-за бойкота в Москву не приехали многие гранты этого вида спорта.

Ожидалось, что медали разыграют сборные СССР, Индии, Голландии и ФРГ. Но индианки сыграла на удивление слабо, а немки и голландки выбыли из борьбы. Зато всех удивила сборная Зимбабве.

Судьба олимпийского "золота" в итоге решалась по разнице забитых и пропущенных голов. Матч с Чехией закончился вничью, и сборной СССР пришлось бороться только за бронзу.

"Мы очень расстроились! Так хотели "золото", тем более у себя дома, на глазах у родных поклонников", – рассказывает Хам.

© Foto : Из личного архива Алины Хам Советская женская сборная по хоккею на траве

Но и это был успех, особенно для подопечных Миримана Кима, подготовившего сразу четырех воспитанниц из "Андижанки".

После турнира по хоккею на траве девушки еще успели посетить футбол и баскетбол. Атмосфера была веселой и незабываемой.

"Идешь по "Лужникам" — на трибунах полно зрителей, все орут и аплодируют, машут тебе и друг другу. Зрелищное событие, которое в моей жизни больше не повторилось. Те, кто не попал в Москву из-за бойкота Игр, очень жалели, а мне посчастливилось быть частью этого действа", – говорит хоккеистка.

На родине призеров встречали как героинь. Спортсменок ждали у самого трапа первые лица республики, а затем устроили торжественный прием. Помимо полагающихся от союзного спорткомитета призовых, девушкам также подарили по квартире.

Семейный долг и возвращение к корням

Еще в разгар спортивной карьеры Алина Хам по просьбе родителей поступила на лечебный факультет. Они очень хотели, чтобы в семье был свой врач, восторгались этой профессией. Еще какое-то время спортсменка продолжала играть, совмещая хоккей с учебой, но после бойкота Игр в Лос-Анджелесе решили, что пора получать основную профессию.

По окончании медицинского вуза Алина Егоровна работала педиатром в детской андижанской больнице, затем устроилась в команду "Звезда" – ту самую, с которой начался в Узбекистане мужской хоккей на траве. Для этого Хам прошла трехмесячную стажировку в Ленинграде, получив квалификацию спортивного медика.

© Foto : Из личного архива Алины Хам Спортивный врач "Звезды"

Спокойную жизнь призера Олимпиады-80 изменила трагедия: ее отец попал в аварию и получил травму мозга. Предстояла сложнейшая операция, после которой Егор Хам прожил еще 12 лет, и все то время дочь о нем заботилась.

После смерти отца Алина Егоровна перебралась в Ташкент, но и там с работой было трудно. В нулевые пришлось сменить несколько профессий – от пекаря тортов на заказ до риелтора.

"Много чего пришлось мне делать, чтобы лишнюю копейку заработать. Я и своих детей растила, и маму с братом перевезла в Ташкент со временем. Брат умер в 2009 году, и я троих его сыновей взяла к себе", — делится призер московской Олимпиады.

Побывала Алина Хам и на своей исторической родине — в Корее. Там она работала на местном автозаводе.

© Foto : Из личного архива Алины Хам С президентом Федерации харкидо Кореи

"Впервые я приехала в Корею в 2004 году – на фестиваль местной культуры "Кориада". Президент олимпийского комитета пригласил всех корейских спортсменов с регалиями из стран СНГ. Мы прекрасно отдохнули на острове Чеджудо, на берегу моря. Кстати, всегда удивляюсь: узбеков где только нет! В 2012-м случайно наткнулась в Ансане на кафе "Самарканд". Там хозяева – узбекские эмигранты, все национальные блюда готовят", – вспоминает Хам.

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В 2014-м Алина Егоровна вернулась в Ташкент – престарелая мама нуждалась в постоянном уходе и лечении. Дочь не зря училась на медика – теперь следит за тем, чтобы мама вовремя принимала лекарства и всячески старается поддержать ее слабеющее здоровье. Сын Алины с семьей на заработках в Корее, а старший брат перебрался в Екатеринбург. Подруги юности тоже зазывают в Россию, но Алина Егоровна не хочет покидать страну, в которой провела почти всю жизнь.

© Foto : Из личного архива Алины Хам Мандариновые плантации в Корее, 2004 год

Она признается, что хочет еще реализоваться в профессии, открыть свою медицинскую фирму в Ташкенте. Есть энергия, знания и опыт, но пока не хватает свободного времени. Впрочем, она счастлива, что вырастила достойных и нашедших себя в профессии детей и племянников и с удовольствием нянчит внуков. А полученная в молодости спортивная закалка помогает преодолевать испытания судьбы.