Хоккеистка Алина Хам на Олимпиаде-80: японские кроссовки и защита фамилии

Первые и дерзкие
Алина занималась спортом с детства – легкой атлетикой и плаванием — просто так, для души. Все изменилось, когда в их андижанскую школу пришел работать учителем физкультуры известный в прошлом боксер Мириман Ким. Он создал на базе школы гандбольную команду, куда попала и Алина. Спустя три года тренер открыл и для себя, и для своих подопечных совершенно новую игру – хоккей на траве.
"Всех нас – гандболисток – позвали изучать хоккей. Дали клюшки и форму, мы стали первым составом: 22 человека. Тренер учился вместе с нами. Мирон Дмитриевич ведь сам ничего не знал про хоккей на траве. Он консультировался у коллег, тренировавших мужскую команду, но та и сама-то существовала пару лет. Еще он ездил стажироваться в Москву: в спорткомитете давали методички с правилами и системой судейства, а столичные тренеры делились опытом", – говорит Алина Егоровна.
Именно с "Андижанки" в 1976 году в СССР зародился женский хоккей на траве как вид спорта. В области появились еще четыре команды – туда вовлекли бывших гандболисток и многоборок. Позже женские клубы откроются по всему Союзу.
"Для нас эти соревнования были как тренировки с мотивацией, метод повышения мастерства", – вспоминает Алина Хам. Кстати, она одна из двух хоккеисток, которые прошли путь в команде с самого ее основания. Многие отсеялись уже через пару месяцев. Причины разные: кто-то из девушек понял, что этот вид спорта ее не вдохновляет, кто-то из-за учебы, семьи или менталитета.
Кстати о национальностях, точнее, о фамилии. Перед Олимпиадой Алину Хам уговаривали изменить последнюю букву ее фамилии.
"Убеждали меня, что, мол, "Хам" звучит смешно и вызывает глупые ассоциации. Но я возмутилась: родная фамилия – она ведь часть меня. Мало ли странных фамилий бывает. В итоге спортсменка Хам гордо выходила на поле и даже попала в список знаменитых неблагозвучных фамилий. Ну и ладно, я своим происхождением горжусь!" – говорит женщина.
Тренерский штаб на Игры в Москве отобрал 15 хоккеисток со всего Союза. Если из других команд было по две-три спортсменки, то "Андижанку" представляли сразу четверо: Алина Хам, Валентина Заздравных, Нелли Горбаткова и Лейла Ахмерова.
К сожалению, наставник узбекской команды на главный турнир четырехлетия не попал — его кандидатуру рассматривали, но в конченом счете доверили сборную другому специалисту. Многие из команды потом говорили, что Ким смог бы завоевать для СССР "золото".
"Фанта" рекой, японская подарки и отеческая опека
Участники Олимпиады съехались в Москву и заселились в многоэтажные дома в пригороде. Всех строго разделили по половому признаку: даже если среди спортсменов были муж и жена, их размещали в отдельных корпусах и не разрешали ходить друг к другу в гости. По воспоминаниям Алины Егоровны, у входа в каждый подъезд дежурили по пять милиционеров.
"Им ведь тоже хотелось что-то запретное на память: ребята давали нам деньги, мы шли за покупками и приносили", – вспоминает Алина Егоровна.
А в Олимпийской деревне царило изобилие: реки газировки — "Фанты" и "Кока-Колы", импортные книги и одежда – за очень низкую цену. Каждому спортсмену выдавали талончик на 22 рубля для питания в местных ресторанах.
От экзотических индийских блюд с сушеными тараканами в качестве приправы непривычные к таким нравам советские девушки в ужасе шарахались.
Культурная программа также поражала воображение, особенно приехавших из провинции.
"Помню, когда впервые увидела Пахмутову, удивилась, какая она миниатюрная оказалась! С экрана телевизора это не так заметно. Обратное впечатление на меня произвела баскетболистка Ульяна Семенова. Она уже к тому времени была олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, поэтому приехала в статусе знаменитости. 208 см ростом! Я-то маленькая, худенькая", – продолжает Алина Егоровна.
На церемонии открытия женские команды по хоккею на траве шли последними. Всем выдали светлые костюмы, а соревновались девушки в бело-красной форме и гетрах. А у нашей героини остался на память еще и уникальный подарок из Японии. Сами японские спортсмены бойкотировали Игры в Москве, но бизнесмены привезли свои товары – продавать и рекламировать среди целевой аудитории. Всем участникам ОИ подарили яркие кроссовки.
Смелый дебют
Для сборной СССР этот турнир был первым большим состязанием. Все понимали, что опыта еще мало, но шансы на победу были, учитывая, что из-за бойкота в Москву не приехали многие гранты этого вида спорта.
Судьба олимпийского "золота" в итоге решалась по разнице забитых и пропущенных голов. Матч с Чехией закончился вничью, и сборной СССР пришлось бороться только за бронзу.
"Мы очень расстроились! Так хотели "золото", тем более у себя дома, на глазах у родных поклонников", – рассказывает Хам.
После турнира по хоккею на траве девушки еще успели посетить футбол и баскетбол. Атмосфера была веселой и незабываемой.
"Идешь по "Лужникам" — на трибунах полно зрителей, все орут и аплодируют, машут тебе и друг другу. Зрелищное событие, которое в моей жизни больше не повторилось. Те, кто не попал в Москву из-за бойкота Игр, очень жалели, а мне посчастливилось быть частью этого действа", – говорит хоккеистка.
На родине призеров встречали как героинь. Спортсменок ждали у самого трапа первые лица республики, а затем устроили торжественный прием. Помимо полагающихся от союзного спорткомитета призовых, девушкам также подарили по квартире.
Семейный долг и возвращение к корням
По окончании медицинского вуза Алина Егоровна работала педиатром в детской андижанской больнице, затем устроилась в команду "Звезда" – ту самую, с которой начался в Узбекистане мужской хоккей на траве. Для этого Хам прошла трехмесячную стажировку в Ленинграде, получив квалификацию спортивного медика.
После смерти отца Алина Егоровна перебралась в Ташкент, но и там с работой было трудно. В нулевые пришлось сменить несколько профессий – от пекаря тортов на заказ до риелтора.
"Много чего пришлось мне делать, чтобы лишнюю копейку заработать. Я и своих детей растила, и маму с братом перевезла в Ташкент со временем. Брат умер в 2009 году, и я троих его сыновей взяла к себе", — делится призер московской Олимпиады.
Побывала Алина Хам и на своей исторической родине — в Корее. Там она работала на местном автозаводе.
"Впервые я приехала в Корею в 2004 году – на фестиваль местной культуры "Кориада". Президент олимпийского комитета пригласил всех корейских спортсменов с регалиями из стран СНГ. Мы прекрасно отдохнули на острове Чеджудо, на берегу моря. Кстати, всегда удивляюсь: узбеков где только нет! В 2012-м случайно наткнулась в Ансане на кафе "Самарканд". Там хозяева – узбекские эмигранты, все национальные блюда готовят", – вспоминает Хам.
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В 2014-м Алина Егоровна вернулась в Ташкент – престарелая мама нуждалась в постоянном уходе и лечении. Дочь не зря училась на медика – теперь следит за тем, чтобы мама вовремя принимала лекарства и всячески старается поддержать ее слабеющее здоровье. Сын Алины с семьей на заработках в Корее, а старший брат перебрался в Екатеринбург. Подруги юности тоже зазывают в Россию, но Алина Егоровна не хочет покидать страну, в которой провела почти всю жизнь.
Она признается, что хочет еще реализоваться в профессии, открыть свою медицинскую фирму в Ташкенте. Есть энергия, знания и опыт, но пока не хватает свободного времени. Впрочем, она счастлива, что вырастила достойных и нашедших себя в профессии детей и племянников и с удовольствием нянчит внуков. А полученная в молодости спортивная закалка помогает преодолевать испытания судьбы.