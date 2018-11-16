Узбекистан на Урале: как открывалось генконсульство в Екатеринбурге

Еще одно генконсульство Узбекистана в России открылось в Екатеринбурге.

Торжественная церемония поднятия флага и открытия генерального консульства Республики Узбекистан состоялась в Екатеринбурге.

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В рамках мероприятия прошли презентации развития гастрономического, эко- и горнолыжного туризма в Узбекистане.

Гости смогли попробовать разнообразные блюда узбекской кухни, восточные сладости и насладиться яркими танцевальными выступлениями под аккомпанемент зажигательных национальных мелодий, а также продегустировали винно-водочную продукцию Узбекистана.