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Узбекистан на Урале: как открывалось генконсульство в Екатеринбурге

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  • Генеральное консульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
  • В Екатеринбурге открылось Генконсульство Республики Узбекистан
  • Генеральное консульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
  • Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
  • Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.
  • Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
  • Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
  • Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
  • Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
  • Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
  • Торжественный прием по поводу открытия Генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, губернатор Евгений Куйвашев.
  • Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов (в центре).
  • Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, губернатор Евгений Куйвашев.
Sputnik / Павел Лисицын
Генеральное консульство Республики Узбекистан открылось в Екатеринбурге.

Еще одно генконсульство Узбекистана в России открылось в Екатеринбурге.

Торжественная церемония поднятия флага и открытия генерального консульства Республики Узбекистан состоялась в Екатеринбурге.

Урал соскучился по дружбе с Узбекистаном: как открылось новое генконсульство >>>

В рамках мероприятия прошли презентации развития гастрономического, эко- и горнолыжного туризма в Узбекистане.

Гости смогли попробовать разнообразные блюда узбекской кухни, восточные сладости и насладиться яркими танцевальными выступлениями под аккомпанемент зажигательных национальных мелодий, а также продегустировали винно-водочную продукцию Узбекистана.




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Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, губернатор Евгений Куйвашев.
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