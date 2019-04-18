Красотки в военной форме

Министерство обороны Узбекистана объявило набор женщин и девушек для последующего призыва на действительную военную службу по контракту.

Минобороны Узбекистана объявило набор девушек для службы >>

Основные требования к кандидатам: иметь диплом о высшем или средне-специальном медицинском образовании, иметь рост не менее 170 сантиметров и быть в возрасте от 18 до 22 лет (специалистам с высшим медицинским образованием узкого профиля - до 28 лет).

Sputnik Узбекистан собрал снимки самых красивых девушек-военных из разных стран.