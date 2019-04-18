15:49 18 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Фото

Красотки в военной форме

Получить короткую ссылку
63 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Женщины-солдаты Народно-освободительной армии Китая
  • Израильские женщины-военнослужащие
  • Военнослужащие на церемонии открытия Музея Победы в Отечественной освободительной войне (Корейской войне) в Пхеньяне.
  • Девушка-снайпер ВС Армении
  • Женщина-водитель танка ВС Швеции
  • Военнослужащая ВС Беларуси
  • Военнослужащие армии Польши
  • Преодоление полосы перепятствий. Девушки, поступившие на первый курс Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, проходят курс молодого бойца (КМБ
  • Первая женщина-пилот Афганистана Нилуфар Рахмани
  • Женщины-солдаты индонезийской армии
  • Женщина-солдат итальянской армии
© AFP 2018 / PHILIP FONG
Согласно закону о воинской повинности призыву на военную службу в
Китае подлежат как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 22 лет, при этом срок срочной службы одинаков - два года. По данным информационного агентства Синьхуа, на долю последних приходится до 7,5% общего числа военнослужащих.

Sputnik Узбекистан собрал снимки самых красивых девушек-военных из разных стран.

Министерство обороны Узбекистана объявило набор женщин и девушек для последующего призыва на действительную военную службу по контракту.

Минобороны Узбекистана объявило набор девушек для службы >>

Основные требования к кандидатам: иметь диплом о высшем или средне-специальном медицинском образовании, иметь рост не менее 170 сантиметров и быть в возрасте от 18 до 22 лет (специалистам с высшим медицинским образованием узкого профиля - до 28 лет).

Sputnik Узбекистан собрал снимки самых красивых девушек-военных из разных стран.

Теги:
девушки, женщина, Военнослужащие, военные, фотография, фотосъемка, Фотография, фотосессия, фотолента, фотограф, фото



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первая женщина-пилот Афганистана Нилуфар Рахмани
Красотки в военной форме
Щенок против электрической зубной щетки - самое смешное видео
Щенок против зубной щетки - самое смешное видео
Пожар в Нотр-Дам де Пари
Пожар в Нотр-Дам де Пари: что удалось спасти от огня

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054