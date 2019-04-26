Выставка детских рисунков ко Дню победы в Ташкенте

Авторы работ - воспитанники детских садов, домов милосердия, учащиеся школ и изостудий со всех регионов Узбекистана.

В Ташкенте сегодня открылась выставка детского рисунка, приуроченная к 9 мая.

Выставка "Рисунки Победы" посвящена Великой Отечественной войне и вкладу узбекистанцев в общую борьбу над фашизмом.

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Авторы работ - воспитанники детских садов, домов милосердия, учащиеся школ и изостудий со всех регионов Узбекистана.

Выставка вызвала большой интерес, со всего Узбекистана поступило более 1 тысячи работ, из которых было отобрано около 100 рисунков.

В Ташкенте напишут "Диктант Победы" >>

Организаторами экспозиции помимо российской дипмиссии также выступило местное интернет-издание podrobno.uz