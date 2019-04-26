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Выставка детских рисунков ко Дню победы в Ташкенте

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (144)
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Все новости
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
  • Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте сегодня открылась выставка детского рисунка, приуроченная к 9 мая.

Авторы работ - воспитанники детских садов, домов милосердия, учащиеся школ и изостудий со всех регионов Узбекистана.

В Ташкенте сегодня открылась выставка детского рисунка, приуроченная к 9 мая.

Выставка "Рисунки Победы" посвящена Великой Отечественной войне и вкладу узбекистанцев в общую борьбу над фашизмом.

В Ташкенте стартовала патриотическая акция к 9 мая "Лента чести" >>

Авторы работ - воспитанники детских садов, домов милосердия, учащиеся школ и изостудий со всех регионов Узбекистана.

Выставка вызвала большой интерес, со всего Узбекистана поступило более 1 тысячи работ, из которых было отобрано около 100 рисунков.

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Организаторами экспозиции помимо российской дипмиссии также выступило местное интернет-издание podrobno.uz

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (144)
Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, День Победы, День победы, фотосъемка, Фотография, фотография, фотолента, фотограф, фото



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Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
Выставка детских рисунков ко Дню победы в Ташкенте
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