Ташкентцы несут цветы к посольству России после трагедии в Шереметьево

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Жители Ташкента несут цветы к российскому посольству в знак скорби после авиакатастрофы в московском Шереметьево, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" произошла вечером 5 мая.
Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт. Из-за сложных метеоусловий воздушному судну удалось сесть лишь со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь охватил на всю хвостовую часть.
Самолёт "Аэрофлота" загорелся при посадке в "Шереметьево" – видео >>>
Погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Возбуждено уголовное дело. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.
Семьи погибших жителей региона получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч.