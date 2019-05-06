Ташкентцы несут цветы к посольству России после трагедии в Шереметьево

Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Жители Ташкента несут цветы к российскому посольству в знак скорби после авиакатастрофы в московском Шереметьево, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Sputnik / Дильшода Рахматова Цветы у посольства РФ в Узбекистане

Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Sputnik / Дильшода Рахматова Цветы у посольства РФ в Узбекистане

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" произошла вечером 5 мая.

Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт. Из-за сложных метеоусловий воздушному судну удалось сесть лишь со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь охватил на всю хвостовую часть.

Самолёт "Аэрофлота" загорелся при посадке в "Шереметьево" – видео >>>

Погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Возбуждено уголовное дело. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

Семьи погибших жителей региона получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч.