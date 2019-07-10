Moscow Flower Show: самое красочное событие лета - фото

Moscow Flower Show по праву считается одним из самых ярких событий летнего сезона в Москве. Междунарожный фестиваль садов и цветов походит в парке Парке искусств "МУЗЕОН" с 10 июля по 21 июля.
В композициях будут использованы более 30 000 цветов и растений, которые создадут неповторимую и красочную атмосферу для всех участников фестиваля.
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Лучшие дизайнеры и флористы представят свои работы, проведут лекции и мастер-классы.
Фестиваль соберет десятки тысяч гостей, встретятся разные эпохи и культуры. Все желающие получат новые знания в области ландшафтного дизайна, садового искусства, флористики и многого другого. Все пришедшие смогут насладится великолепными композициями и оценить красоту природы.
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Кроме того, на фестивале пройдет конкурс топиарного искусства — российские и зарубежные специалисты продемонстрируют искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников.
Основная тема 2019 года - театр. Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создадут известные российские дизайнеры моды в специальном проекте "Дефиле садов".