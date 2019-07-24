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Волшебные узоры: как создается узбекское сюзане

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Изготовление тканей начинается с работы фермеров, которые трепетно ухаживают за шелкопрядом. В течение 40 дней шелковичного червя кормят как в лучшем гусеничном ресторане: первыми листьями тутовника, непременно сорванными до первого дождя.

Корреспондент Sputnik Узбекистан заглянул в мастерскую Хакима Таджибаева для того, чтобы разузнать все секреты создания сюзане.

Издревле сюзане присутствовали в каждом узбекском доме. Ими украшали стены, они служили оберегами. Самые крупные сюзане, а они достигали 2-3 метров в длину и 2 метров в ширину, создавались обычно к большим семейным событиям. Например, приданое невесты невозможно было представить без красочных сюзане. Считалось, что именно оно служит началом счастливой семейной жизни, и потому особое внимание уделялось орнаменту вышитых изделий. 

Мастера из Узбекистана вышили самое большое в мире сюзане

Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с мастером сюзане Хакимом Таджибаевым. Это дело досталось ему в наследство от дедушки. Таджибаев надеется, что его дети и внуки продолжат заниматься созданием узбекской вышивки.

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Волшебной процесс производства сюзане смотрите в нашей фотоленте.

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Теги:
Узбекистан



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