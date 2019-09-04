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Радость, танцы и розовые очки: в Ташкенте прошли школьные линейки

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  • Первый звонок в Ташкенте
  • Первый звонок в Ташкенте
  • Первый звонок в Ташкенте
  • Первый звонок в Ташкенте
  • Первый звонок в Ташкенте
  • Первый звонок в Ташкенте
  • Первый звонок в Ташкенте
  • Первый звонок в Ташкенте
  • Первый звонок в Ташкенте
Sputnik/Рамиз Бахтияров
Сегодня по всему Узбекистану проходят школьные линейки.

Сегодня ташкентские школьники отпраздновали рано утром первый звонок. Смотрите наш фоторепораж!

Сегодня по всему Узбекистану проходят школьные линейки.

Так, в Ташкенте 620 тысяч детей впервые пойдут в первый класс, а всего в 2019-2020 учебном году в школах будут обучаться более 6,17 миллиона учащихся.

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Напомним, что в этом году было уделено большое внимание качеству товаров, которые включены в "Подарки президента". В них входят 12 наименований учебных принадлежностей, включая портфель с отражателями, линейку, тетради, клей, карандаши и многое другое.

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Ремонтно-строительные работы в этом году были проведены в 937 школах в рамках инвестиционной и других государственных программ.

Сегодня ташкентские школьники отпраздновали рано утром первый звонок. Смотрите наш фоторепораж!

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