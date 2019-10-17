Парк Tashkent City: самые яркие детали и уникальные объекты

Парк построили в рекордно короткие сроки: земляные работы начались меньше года назад, а объекты зоны отдыха возвели за несколько месяцев.

На территории парка МДЦ Tashkent City сооружен искусственный водоём площадью 1,5 га со множеством фонтанов и уникальным водным шоу.

Приветствует гостей в зоне отдыха первый в Узбекистане 7D-кинотеатр (Flying theatre), планетарий и музей восковых фигур.

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Новый современный парк именно такой, каким его хотят видеть его горожане - просторный и компактный, здесь можно отдохнуть от городской суеты и развлечься с детьми. Внутри зоны отдыха есть велодорожки, созданы и другие условия для занятия спортом - спортивные площадки и фитнес-зоны.

Позаботились и о чистоте - урны встроены в скамейки в парке.