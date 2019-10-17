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Парк Tashkent City: самые яркие детали и уникальные объекты

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  • Фасады строящихся домов в стиле хай-тек
  • Изобилие различных фонтанов на территории Ташкент-Сити
  • Множество бесплатных детских игровых площадок
Sputnik / Рамиз Бахтияров
С наступлением темноты на 21-этажной гостинице Hilton, которая возвышается на высоту более 100 метров, загорается диодное освещение. Она окрашивается в цвета национального флага Узбекистана.

Парк построили в рекордно короткие сроки: земляные работы начались меньше года назад, а объекты зоны отдыха возвели за несколько месяцев.

На территории парка МДЦ Tashkent City сооружен искусственный водоём площадью 1,5 га со множеством фонтанов и уникальным водным шоу.

Приветствует гостей в зоне отдыха первый в Узбекистане 7D-кинотеатр (Flying theatre), планетарий и музей восковых фигур.

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Презентация небоскреба Tashkent City
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Новый современный парк именно такой, каким его хотят видеть его горожане - просторный и компактный, здесь можно отдохнуть от городской суеты и развлечься с детьми. Внутри зоны отдыха есть велодорожки, созданы и другие условия для занятия спортом - спортивные площадки и фитнес-зоны.

Позаботились и о чистоте - урны встроены в скамейки в парке.

Теги:
Строительство, Ташкент, Tashkent City



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