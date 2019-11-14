Киркоров, селфи и танцы в зрительном зале: концерт Юлдуз Усмановой в Москве

Российская столица стала первым городом в рамках мирового турне знаменитости. И восточная звезда действительно зажгла в самом большом концертном зале Москвы. Зрители не выдерживали, подскакивали с кресел и пускались в пляс. А Юлдуз не раз за время концерта спускалась со сцены и продолжала свое выступление в зрительном зале.

Во время шоу не просто пришлось охране. Несколько раз службе безопасности не удавалось сдерживать всенародную любовь: поклонники с цветами и подарками прорывались к сцене, снимали зрелище на телефоны и делали селфи с примадонной.

Киркоров — Юлдуз Усмановой: певица любви, продолжай летать в музыке

Юлдуз не только пела и танцевала, заряжая публику своей огненной энергетикой, но и общалась с поклонниками. Она попросила пришедших не жить одним днем и уважать старших, а также пожелала всем крепкого здоровья.

Самые яркие кадры с концерта Юлдуз Усмановой в Крокус Сити Холл – смотрите в нашей фотоленте.