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Новые миллиардеры 2019 года по версии Forbes - фотолента

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  • Татьяна Бакальчук
  • GT Dave
  • Кайли Дженнер
  • Дэниэл Любецки
  • Джимми Джонс
  • Чарльз Лу
  • Орландо Браво
  • Герберт Вертхайм
  • Энтони Вон Мандл
  • МакКензи Безос
Первой издание упомянуло основательницу Wildberries россиянку Татьяну Бакальчук, которая стала второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло 1 миллиарда долларов. В 2018-м доход компании Wildberries достиг 1,9 миллиарда долларов, а ее клиентами считаются около 2 млн человек из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191216/13018368/Novye-milliardery-2019-goda-po-versii-Forbes-fotolenta.html

Алкогольный зельтер, косметика, продажи и инвестиции - кто в 2019-м стал самым заметным миллиардером? Смотрите нашу фотоленту!

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров. 

Первой издание упомянуло основательницу Wildberries россиянку Татьяну Бакальчук, которая стала второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло 1 миллиарда долларов.

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В 2018-м доход компании Wildberries достиг 1,9 миллиарда долларов, а ее клиентами считаются около 2 млн человек из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Титул самой молодой миллиардерши, самостоятельно сделавшей карьеру, Forbes присудил Кайли Дженнер. К 21 году она создала популярный бренд Kylie Cosmetics и заработала 1 миллиард долларов. В ноябре девушка продала 51% компании Coty Inc. за 600 миллионов долларов.




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