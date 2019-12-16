Новые миллиардеры 2019 года по версии Forbes - фотолента

Алкогольный зельтер, косметика, продажи и инвестиции - кто в 2019-м стал самым заметным миллиардером? Смотрите нашу фотоленту!

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.

Первой издание упомянуло основательницу Wildberries россиянку Татьяну Бакальчук, которая стала второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло 1 миллиарда долларов.

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В 2018-м доход компании Wildberries достиг 1,9 миллиарда долларов, а ее клиентами считаются около 2 млн человек из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Титул самой молодой миллиардерши, самостоятельно сделавшей карьеру, Forbes присудил Кайли Дженнер. К 21 году она создала популярный бренд Kylie Cosmetics и заработала 1 миллиард долларов. В ноябре девушка продала 51% компании Coty Inc. за 600 миллионов долларов.