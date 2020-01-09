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Киев почтил память жертв авиакатастрофы в Иране - фотолента

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  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве.
  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве
  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве
  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве
  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве
  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве
  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве
  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве
  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве
  • Память погибших в авиакатастрофе в Тегеране почтили в Киеве
© Sputnik / Стрингер
В киевском аэропорту "Борисполь" почтили память погибших в авиакатастрофе под Тегераном.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1317/71/13177173.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200109/13177275/Kiev-pochtil-pamyat-zhertv-aviakatastrofy-v-Irane---fotolenta.html

Трагедия в небе над Ираном объединила всех людей. О том, как Киев почтил память жертв страшной трагедии, - смотрите в нашей фотоленте.

В киевском аэропорту "Борисполь", а также у здания посольства Ирана почтили память погибших в авиакатастрофе под Тегераном.

Президент Украины Владимир Зеленский также почтил память погибших и возложил цветы к фотографиям погибших.

Украина объявила траур по жертвам крушения Boeing в Тегеране >>

Выполнявший рейс в Киев Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром.

Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Теги:
Владимир Зеленский, Украина, Украина, Киев, крушение самолета, самолет, Самолет, трагедия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото, Иран, Иран



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