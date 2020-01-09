Киев почтил память жертв авиакатастрофы в Иране - фотолента

Трагедия в небе над Ираном объединила всех людей. О том, как Киев почтил память жертв страшной трагедии, - смотрите в нашей фотоленте.

В киевском аэропорту "Борисполь", а также у здания посольства Ирана почтили память погибших в авиакатастрофе под Тегераном.

Президент Украины Владимир Зеленский также почтил память погибших и возложил цветы к фотографиям погибших.

Украина объявила траур по жертвам крушения Boeing в Тегеране >>

Выполнявший рейс в Киев Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром.

Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.