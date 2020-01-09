Украина объявила траур по жертвам крушения Boeing в Тегеране

Сегодня, 9 января, на Украине будут приспущены флаги, развлекательные мероприятия отменены. Читайте подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура на Украине в связи с крушением украинского самолета в Тегеране, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства в Facebook.

"Владимир Зеленский объявил 9 января день траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране", - говорится в сообщении.

Флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

Напомним, выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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