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Криштиану невероятный: легенде мирового футбола - 35 лет

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  • Криштиану Роналду празднует свой гол во время матча FC Barcelona - Real Madrid CF, 2017 год
  • Криштиану Роналду во время матча Real Madrid и RC Deportivo La Coruna, 2016 год
  • Криштиану Роналду целует японскую поклонницу, 2015 год
  • Криштиану Роналду на церемонии Golden Shoe 2008 в Фуншале
  • Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес на European MTV Awards в Севилье, 2019 год
  • Футболист Криштиану Роналду со своей подругой Ириной Шейк
  • Криштиану Роналду смотрит на свою модель, отпечатанную на 3D-принтере в Японии, 2015 год
  • Футболист Криштиану Роналду на тренировке
  • Футболист Криштиану Роналду позирует в аэропорту Лиссабона
  • Футболист Криштиану Роналду на тренировке
  • Футболист Криштиану Роналду
  • Восковая фигура Криштиану Роналду в Музее Мадам Тюссо
  • Нападающий Реала Криштиану Роналду принимает участие в тренировке на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде, 2011 год
  • Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время футбольного матча Евро-2016 между Португалией и Австрией в Париже, 2016 год
  • Криштиану Роналду бьет по мячу во время финального футбольного матча
  • Португальец Криштиану Роналду в матче между Португалией и Испанией на стадионе Фишт в Сочи, Россия, 2018 год
  • Криштиану Роналду
  • Криштиану Роналду со своим сыном под статуей самого себя во время церемонии открытия в своем родном городе Фуншале, 2014 год.
© AFP 2018 / Stringer
Роналду был четвертым ребенком: у него старший брат и две сестры. Известно, что имя он получил в честь 40-го президента США Рональда Рейгана, так как семья была в восторге от его политики .
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Sputnik Узбекистан
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Сегодня спортсмену исполняется 35 лет. Самые яркие, интересные и свежие снимки - смотрите в нашей фотоленте!

Легенда мирового футбола Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля, празднует день рождения.

Криштиану – лучший бомбардир в истории клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за нее матчей. Единственный футболист в истории, выигравший чемпионаты Англии (с "Манчестер Юнайтед"), Испании (с "Реал Мадрид") и Италии (с "Ювентусом").

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В коллекции наград португальца – пять "Золотых мячей". Это высшая индивидуальная награда в футболе от журнала France Football, которую получает лучший футболист года. У главного оппонента португальца – форварда "Барселоны" Лионеля Месси – шесть "Золотых мячей".

Лучшие снимки футболиста - в нашей фотоленте!

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Криштиану невероятный: легенде мирового футбола - 35 лет
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