Криштиану невероятный: легенде мирового футбола - 35 лет

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Легенда мирового футбола Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля, празднует день рождения.

Криштиану – лучший бомбардир в истории клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за нее матчей. Единственный футболист в истории, выигравший чемпионаты Англии (с "Манчестер Юнайтед"), Испании (с "Реал Мадрид") и Италии (с "Ювентусом").

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В коллекции наград португальца – пять "Золотых мячей". Это высшая индивидуальная награда в футболе от журнала France Football, которую получает лучший футболист года. У главного оппонента португальца – форварда "Барселоны" Лионеля Месси – шесть "Золотых мячей".

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