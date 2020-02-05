Криштиану невероятный: легенде мирового футбола - 35 лет

Легенда мирового футбола Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля, празднует день рождения.
Криштиану – лучший бомбардир в истории клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за нее матчей. Единственный футболист в истории, выигравший чемпионаты Англии (с "Манчестер Юнайтед"), Испании (с "Реал Мадрид") и Италии (с "Ювентусом").
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В коллекции наград португальца – пять "Золотых мячей". Это высшая индивидуальная награда в футболе от журнала France Football, которую получает лучший футболист года. У главного оппонента португальца – форварда "Барселоны" Лионеля Месси – шесть "Золотых мячей".
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