Ташкент и карантин: стога исрыка, рулоны марли и простор на дорогах - фото

Пустые парки, маски, мужчины в костюмах и исчезнувшие пробки: как Ташкент живет в карантине - смотрите нашу фотоленту!

Узбекистан сейчас на карантине: в стране приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы.

Между тем власти республики просят граждан не поддаваться панике.

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В столице исчезли пробки. Несмотря на то что в эти дни в столице установилась прекрасная погода, в "Ташкент-Сити", который даже зимой был всегда полон, пусто.

В эти дни на входе в Центральный вход в парк имени Гафура Гуляма висит табличка "Санитарный день".

Однако город продолжает, хоть и не так активно, но все-таки жить. Даже редкие группки иностранных туристов заметны в центре столицы. Например. гости из Индии прогуливаются по центру и радуются весне.

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Как Ташкент живет в условиях общегосударственного карантине - смотрите нашу фотоленту!