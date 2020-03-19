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Ташкент и карантин: стога исрыка, рулоны марли и простор на дорогах - фото

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (64)
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  • В дни на карантине в Ташкенте очень низкий траффик и пробок практически нет.
  • Несмотря на то что в эти дни в столице установилась прекрасная погода, в Ташкент-Сити, который даже зимой был всегда полон, пусто.
  • Качели в парке Ташкент-сити
  • Закрытое на карантин ДОУ
  • Игровая площадка ДОУ
  • Дети в масках (Аллея на Ганге)
  • Центральный вход в парк имени Гафура Гуляма
  • Мечеть Яккасарай
  • Дезинфекция поручней эскалатора
  • Никакой паники в метро
  • Марля - самый продаваемый товар в Узбекистане. Многие сами шьют из нее маски, выбирая удобную для себя толщину.
  • Местные жители шутят, что исрык - второй после масок ходовой товар.
  • В стоматологических клиниках число пациентов заметно уменьшилось.
  • Одна из круных спорт комплексов ЖАР тоже ушел на карантин
  • Тем не менее, на базарах праздничная атмосфера и наполненные продуктами ряды.
  • На базарах есть абсолютно все продукты
  • Сотрудник дезинфекионнной службы ждет следующий автобус обработки
  • Лишь сотрудники дезинфекионнной службы ждут следующий автобус для обработки...
  • Аллея на Ганге
  • Индийские туристы рядом с памятником Тамерлану
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В дни на карантине в Ташкенте очень низкий траффик и пробок практически нет.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200319/13713550/Tashkent-na-karantine-isrik-ruloni-marli-i-prostor-na-dorogah.html

Пустые парки, маски, мужчины в костюмах и исчезнувшие пробки: как Ташкент живет в карантине - смотрите нашу фотоленту!

Узбекистан сейчас на карантине: в стране приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы.

Между тем власти республики просят граждан не поддаваться панике.

Число заболевших коронавирусом в Узбекистане возросло до 23 человек >>

В столице исчезли пробки. Несмотря на то что в эти дни в столице установилась прекрасная погода, в "Ташкент-Сити", который даже зимой был всегда полон, пусто.

В эти дни на входе в Центральный вход в парк имени Гафура Гуляма висит табличка "Санитарный день".

Однако город продолжает, хоть и не так активно, но все-таки жить. Даже редкие группки иностранных туристов заметны в центре столицы. Например. гости из Индии прогуливаются по центру и радуются весне.

Президент Узбекистана обратился к народу из-за пандемии COVID-19 — видео >>

Как Ташкент живет в условиях общегосударственного карантине - смотрите нашу фотоленту!

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (64)
Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Карантин, вирус, коронавирус, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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