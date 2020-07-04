Не только вкусно, но и искусственно: в Израиле начали печатать мясо на 3D-принтере

До сих пор искусственное мясо удавалось получить только в виде фарша. Израильский стартап Refined Meat анонсировал печать на 3D-принтере искусственного мяса в виде стейка, который подходит людям, предпочитающим растительное питание.

Судя по сообщениям из Израиля, будущее уже наступило. Там научились не просто получать искусственное мясо, но и печатать его на 3D-принтере. В компании Refined Meat утверждают, что стейки, напечатанные на их принтере, имеют волокнистую структуру мышц и не отличаются от настоящего мяса не только по вкусу, но и по консистенции.

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Принтеры Alt-Steak сначала будут протестированы в ресторанах высокого класса, а уже в 2021 году планируется представить промышленные 3D-принтеры более широкому рынку дистрибьюторов.

Такие принтеры смогут печатать 20 килограммов мяса в час из растительного сырья. Также разработчики технологии сообщают, что такое мясо будет обходиться дешевле натурального.