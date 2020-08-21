Вся культура Узбекистана в одной гостинице — убранство отеля "Ахсикент"

В Намангане готовится к открытию новый отель. Всего в гостинице семь этажей. Ей присвоено четыре звезды. Одновременно здесь могут разместиться 170 гостей.

Отелю дали название "Ахсикент" в честь древнейшего города на берегу Сырдарьи, который в X-XIII веках был одним из крупнейших центров ремесла в Ферганской долине.

Именно там впервые начали изготавливать литую тигельную сталь (так называемую дамасскую), которая высоко ценилась в мире.

Владелец гостиницы решил популяризировать и возродить историю города, который занял важное место в истории развития Узбекистана.

Здание отеля спроектировано на основе мировых стандартов и требований. Над экстерьером работали лучшие ремесленники республики. Они уделили внимание мелочам и постарались отразить в архитектуре "Ахсикента" национальный колорит и культуру.

Предметы интерьера, барельеф, дизайн — все это ручная работа.

Здесь собраны все виды национального искусства и ремесла, каждая комната и коридор имеют свой неповторимый стиль, поэтому складывается впечатление, что ходишь не по гостинице, а по музею или выставочному залу!

Археолог рассказал об узбекской родине легендарной дамасской стали >>

Двери гостиницы откроются ближе к 1 сентября — ко Дню независимости — главному празднику республики.

Гостям предоставят не только все возможности для отдыха, но и познакомят с местным искусством: в отеле будут проводиться выставки и арт-базар, где все желающие смогут посмотреть ближе работы узбекских ремесленников и приобрести сувениры.

Также отдыхающим предложат насыщенную культурную программу: здесь будут проводиться творческие вечера, фольклорные выступления и другие мероприятия.

Фото необычного интерьера гостиницы "Ахсикент" смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан!