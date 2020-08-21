13:59 21 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Фото

Вся культура Узбекистана в одной гостинице — убранство отеля "Ахсикент"

Получить короткую ссылку
67 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Ахсикент - название древней столицы в ферганской долине
  • Ахсикент
  • Одна из лестниц отеля
  • Деревяные перила выполненые традиционном узбекском стиле
  • Барельеф в национальном стиле
  • Кувшины и лаганы
  • В одном из номеров гостиницы
  • Все работы выполнены вручную
  • трехмерный барельеф из дерева
  • Спуск в главный холл
  • Мраморный барельеф на стене
  • Подушки из сюзане, посуда из керамики и миниятюры на стене зоны отдыха
  • Работы из дерева
  • Так выглядит вход в лифт
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отель "Ахсикент" был назван в честь древнейшего города на берегу Сырдарьи.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/14/14804598.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200821/14805996/Vsya-kultura-Uzbekistana-v-odnoy-gostinitse--ubranstvo-otelya-Akhsikent.html

В Намангане готовится к открытию новый отель. Всего в гостинице семь этажей. Ей присвоено четыре звезды. Одновременно здесь могут разместиться 170 гостей.

Отелю дали название "Ахсикент" в честь древнейшего города на берегу Сырдарьи, который в X-XIII веках был одним из крупнейших центров ремесла в Ферганской долине. 

Ахсикент
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Какой была древняя столица Ферганы?
13

Именно там впервые начали изготавливать литую тигельную сталь (так называемую дамасскую), которая высоко ценилась в мире. 

Владелец гостиницы решил популяризировать и возродить историю города, который занял важное место в истории развития Узбекистана.

Здание отеля спроектировано на основе мировых стандартов и требований. Над экстерьером работали лучшие ремесленники республики. Они уделили внимание мелочам и постарались отразить в архитектуре "Ахсикента" национальный колорит и культуру.

Предметы интерьера, барельеф, дизайн — все это ручная работа.

Здесь собраны все виды национального искусства и ремесла, каждая комната и коридор имеют свой неповторимый стиль, поэтому складывается впечатление, что ходишь не по гостинице, а по музею или выставочному залу!

Археолог рассказал об узбекской родине легендарной дамасской стали >>

Двери гостиницы откроются ближе к 1 сентября — ко Дню независимости — главному празднику республики.

Гостям предоставят не только все возможности для отдыха, но и познакомят с местным искусством: в отеле будут проводиться выставки и арт-базар, где все желающие смогут посмотреть ближе работы узбекских ремесленников и приобрести сувениры. 

Также отдыхающим предложат насыщенную культурную программу: здесь будут проводиться творческие вечера, фольклорные выступления и другие мероприятия.

Фото необычного интерьера гостиницы "Ахсикент" смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан!

Теги:
история, Фергана, Ферганская область, Узбекистан, Культура, гостиница



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
60 лет назад Белка и Стрелка совершили полет в космос — фотохроника
США поставили ультиматум РФ из-за отказа от санкций в отношении Ирана — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться