Чем запомнился Владимир Тюрденев во время дипмиссии в Узбекистане — фото

Летом 2019 года указом президента Узбекистана дипломат был награжден орденом "Мехнат шухрати". Высокая награда присуждена за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства.

Владимир Тюрденев возглавлял диппредставительство России в Узбекистане с ноября 2009 года. За этот период посол отметился особым вкладом в развитие и укрепление двусторонних российско-узбекистанских отношений.

В конце 2015 года Тюрденев заявлял о том, что в РФ находится около 2 млн узбекистанцев. В феврале 2016-го он говорил о том, что террористы пытаются распространить свое влияние на страны ЦА и призвал к консолидации усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом без какой-либо политизации процесса и предварительных условий.

А в ходе конференции "Россия и Узбекистан: новые горизонты сотрудничества", посвященной 25-летию образования СНГ Посол РФ в Узбекистане отметил, что Москва и Ташкент имеют схожие позиции в вопросах геополитики.

Летом 2019 года указом президента Узбекистана дипломат был награжден орденом "Мехнат шухрати". Высокая награда присуждена за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействия регионов двух стран.

А в конце прошлого года Владимир Путин поручил наградить посла России в Узбекистане орденом Почета. Награда присуждена за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.