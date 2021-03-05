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Чем запомнился Владимир Тюрденев во время дипмиссии в Узбекистане — фото

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  • Владимир Тюрденев и Замглавы МИД Илхом Неъматов в музее.
  • Владимир Тюрденев возглавлял диппредставительство России в Узбекистане с ноября 2009 года.
  • Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев вручил юбилейные медали в честь 75-летия Победы живущим в Ташкенте ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла — гражданам РФ
  • Посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев
  • Владимир Тюрденев на возложении цветов к подножью памятника А.С. Пушкину
  • Указом президента Узбекистана Посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев был награжден орденом Мехнат шухрати.
  • Тюрденев второй человек после президента, кто удостоился чести оставить запись в книге почетных гостей музея ВОВ.
  • Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев возлагает цветы к памятнику
  • Владимир Путин поручил наградить посла России в Узбекистане орденом Почета. 
  • Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев на приеме в честь 9 мая
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Владимир Тюрденев и Замглавы МИД Илхом Неъматов в музее.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210305/16142101/Chem-zapomnilsya-Vladimir-Tyurdenev-vo-vremya-dipmissii-v-Uzbekistane.html

Летом 2019 года указом президента Узбекистана дипломат был награжден орденом "Мехнат шухрати". Высокая награда присуждена за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства.

Владимир Тюрденев возглавлял диппредставительство России в Узбекистане с ноября 2009 года. За этот период посол отметился особым вкладом в развитие и укрепление двусторонних российско-узбекистанских отношений.

В конце 2015 года Тюрденев заявлял о том, что в РФ находится около 2 млн узбекистанцев. В феврале 2016-го он говорил о том, что террористы пытаются распространить свое влияние на страны ЦА и призвал к консолидации усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом без какой-либо политизации процесса и предварительных условий.

А в ходе конференции "Россия и Узбекистан: новые горизонты сотрудничества", посвященной 25-летию образования СНГ Посол РФ в Узбекистане отметил, что Москва и Ташкент имеют схожие позиции в вопросах геополитики.

Летом 2019 года указом президента Узбекистана дипломат был награжден орденом "Мехнат шухрати". Высокая награда присуждена за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействия регионов двух стран.

А в конце прошлого года Владимир Путин поручил наградить посла России в Узбекистане орденом Почета. Награда присуждена за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Теги:
Посольство России в Узбекистане, Узбекистан, Россия



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