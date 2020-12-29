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Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев

Президент РФ наградил посла России орденом Почета

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15696268/Prezident-RF-nagradil-posla-Rossii-ordenom-Pocheta.html

Награда присуждена за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Владимир Путин указом поручил наградить орденом Почета посла России в Узбекистане Владимира Тюрденева. Документ размещен на официальном портале правовой информации РФ.

Награда присуждена за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Отметим, Владимир Тюрденев возглавляет российское диппредставительство в Ташкенте с 2009 года.

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Летом прошлого года указом президента Узбекистана дипломат был награжден орденом "Мехнат шухрати". Высокая награда присуждена за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействия регионов двух стран.

При этом Тюрденев - единственный высокопоставленный дипломат в Узбекистане, награжденный этим орденом.

Теги:
Владимир Путин, награждение, Владимир Тюрденев, Посольство России в Узбекистане



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